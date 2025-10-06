Zypher Network מחיר היום

מחיר Zypher Network (POP) בזמן אמת היום הוא $ 0.0011238, עם שינוי של 22.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POP ל USD הוא $ 0.0011238 לכל POP.

Zypher Network כרגע מדורג במקום #1768 לפי שווי שוק של $ 1.76M, עם היצע במחזור של 1.57B POP. ב‑24 השעות האחרונות, POP סחר בין $ 0.000871 (נמוך) ל $ 0.0018 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0122852444917876, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000874220680571998.

ביצועים לטווח קצר, POP נע ב -10.96% בשעה האחרונה ו +8.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 182.63K.

Zypher Network (POP) מידע שוק

דירוג No.1768 שווי שוק $ 1.76M נפח (24 שעות) $ 182.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.24M אספקת מחזור 1.57B מקסימום היצע 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 שיעור מחזור 15.68% בלוקצ'יין ציבורי BSC

