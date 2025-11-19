Zypher Network (POP) תחזית מחיר (USD)

קבל Zypher Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה POP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Zypher Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0011629 $0.0011629 $0.0011629 -0.86% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Zypher Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Zypher Network (POP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Zypher Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001162 בשנת 2025. Zypher Network (POP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Zypher Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001221 בשנת 2026. Zypher Network (POP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של POP הוא $ 0.001282 עם 10.25% שיעור צמיחה. Zypher Network (POP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של POP הוא $ 0.001346 עם 15.76% שיעור צמיחה. Zypher Network (POP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של POP הוא $ 0.001413 עם 21.55% שיעור צמיחה. Zypher Network (POP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של POP הוא $ 0.001484 עם 27.63% שיעור צמיחה. Zypher Network (POP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Zypher Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002417. Zypher Network (POP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Zypher Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003937. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001162 0.00%

2040 $ 0.002417 107.89% הצג עוד לטווח קצר Zypher Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001162 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001163 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001164 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001167 0.41% Zypher Network (POP) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPOPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001162 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Zypher Network (POP) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPOP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001163 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Zypher Network (POP) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPOP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001164 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Zypher Network (POP) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPOP הוא $0.001167 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Zypher Network מחיר נוכחי $ 0.0011629$ 0.0011629 $ 0.0011629 שינוי מחיר (24 שעות) -0.86% שווי שוק $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M אספקת מחזור 1.57B 1.57B 1.57B נפח (24 שעות) $ 228.37K$ 228.37K $ 228.37K נפח (24 שעות) -- המחיר POP העדכני הוא $ 0.0011629. יש לו שינוי של -0.86% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 228.37Kב 24 שעות. בנוסף, POP יש כמות במעגל של 1.57B ושווי שוק כולל של $ 1.82M. צפה POP במחיר חי

Zypher Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בZypher Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלZypher Network הוא 0.001162USD. היצע במחזור של Zypher Network(POP) הוא 0.00 POP , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.82M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.26% $ 0.000233 $ 0.0018 $ 0.000903

7 ימים 0.12% $ 0.000126 $ 0.0027 $ 0.000871

30 ימים -0.73% $ -0.003199 $ 0.008038 $ 0.000871 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Zypher Network הראה תנועת מחירים של $0.000233 , המשקפת 0.26% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Zypher Network נסחר בשיא של $0.0027 ושפל של $0.000871 . נרשם שינוי במחיר של 0.12% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPOP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Zypher Network חווה -0.73% שינוי, המשקף בערך $-0.003199 לערכו. זה מצביע על כך ש POP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Zypher Network המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה POP בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Zypher Network (POP) מודול חיזוי מחיר עובד? Zypher Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של POPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךZypher Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של POP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Zypher Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPOP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPOP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Zypher Network.

מדוע POP חיזוי מחירים חשוב?

POP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

