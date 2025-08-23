עוד על PLENA

1 PLENA ל USDמחיר חי:

$0.001688
$0.001688$0.001688
-4.03%1D
USD
Plena Finance (PLENA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:43:09 (UTC+8)

Plena Finance (PLENA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00163
$ 0.00163$ 0.00163
24 שעות נמוך
$ 0.001775
$ 0.001775$ 0.001775
גבוה 24 שעות

$ 0.00163
$ 0.00163$ 0.00163

$ 0.001775
$ 0.001775$ 0.001775

$ 0.056203910512605156
$ 0.056203910512605156$ 0.056203910512605156

$ 0.000448794929850895
$ 0.000448794929850895$ 0.000448794929850895

+0.11%

-4.03%

-14.23%

-14.23%

Plena Finance (PLENA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001688. במהלך 24 השעות האחרונות, PLENA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00163 לבין שיא של $ 0.001775, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLENAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.056203910512605156, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000448794929850895.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLENA השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plena Finance (PLENA) מידע שוק

No.4469

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.94K
$ 9.94K$ 9.94K

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

0.00
0.00 0.00

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Plena Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.94K. ההיצע במחזור של PLENA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.53M.

Plena Finance (PLENA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Plena Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00007088-4.03%
30 ימים$ +0.000797+89.45%
60 ימים$ +0.000703+71.37%
90 ימים$ +0.000347+25.87%
Plena Finance שינוי מחיר היום

היום,PLENA רשם שינוי של $ -0.00007088 (-4.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Plena Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000797 (+89.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Plena Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PLENA ראה שינוי של $ +0.000703 (+71.37%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Plena Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000347 (+25.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Plena Finance (PLENA)?

בדוק את Plena Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPlena Finance (PLENA)

In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.

Plena Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Plena Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPLENA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Plena Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPlena Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Plena Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Plena Finance (PLENA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Plena Finance (PLENA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Plena Finance.

בדוק את Plena Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Plena Finance (PLENA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Plena Finance (PLENA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PLENA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Plena Finance (PLENA)

מחפש איך לקנותPlena Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Plena Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PLENA למטבעות מקומיים

Plena Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Plena Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPlena Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Plena Finance

כמה שווה Plena Finance (PLENA) היום?
החי PLENAהמחיר ב USD הוא 0.001688 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PLENA ל USD?
המחיר הנוכחי של PLENA ל USD הוא $ 0.001688. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Plena Finance?
שווי השוק של PLENA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PLENA?
ההיצע במחזור של PLENA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PLENA?
‏‏PLENA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.056203910512605156 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PLENA?
PLENA ‏‏רשם מחירATL של 0.000448794929850895 USD.
מהו נפח המסחר של PLENA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PLENA הוא $ 9.94K USD.
האם PLENA יעלה השנה?
PLENA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PLENA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:43:09 (UTC+8)

Plena Finance (PLENA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

