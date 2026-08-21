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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pixels, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pixels, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Pixels (PIXEL) ניתוח טכני היום

Pixels (PIXEL) ניתוח טכני היום

דף Pixels הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PIXEL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pixels למטה.

Pixels (PIXEL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.005263--+20.10%+15.54%-22.89%
למידע נוסף על Pixels מחיר

Pixels אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pixels במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 1
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 0קנה 12
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.005266
0.005266
R2
0.005266
0.005265
R1
0.005265
0.005265
PP
0.005265
0.005265
S1
0.005264
0.005264
S2
0.005264
0.005264
S3
0.005263
0.005264

Pixels אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.17M
$1.35 M
$1.52 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.33 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.39 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.07M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.96 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.03 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Pixels זרימת הון

זרימת נטו פנימהPIXELUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.04 M0.01
2026-08-20-$0.08 M0.01
2026-08-19-$0.08 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17-$0.06 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Pixels (PIXEL) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPIXEL
$0.005263
$0.005263$0.005263
+0.57%
12.36M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PIXEL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PIXEL
PIXEL
USD
USD

1 PIXEL = 0.005263 USD

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