Pixels (PIXEL) ניתוח טכני היום דף Pixels הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PIXEL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pixels למטה. הירשם

Pixels (PIXEL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.005263 -- +20.10% +15.54% -22.89%

Pixels אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pixels במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 1 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 0 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.005266 0.005266 R2 0.005266 0.005265 R1 0.005265 0.005265 PP 0.005265 0.005265 S1 0.005264 0.005264 S2 0.005264 0.005264 S3 0.005263 0.005264

Pixels אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.17M $1.35 M $1.52 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $0.33 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.39 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.07M קניות פעילות ל-7 ימים $1.96 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.03 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Pixels זרימת הון זרימת נטו פנימה PIXELUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.04 M 0.01 2026-08-20 -$0.08 M 0.01 2026-08-19 -$0.08 M 0.00 2026-08-18 -$0.01 M 0.00 2026-08-17 -$0.06 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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