Pixels (PIXEL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pixels (PIXEL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pixels (PIXEL) מידע Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress. אתר רשמי: https://www.pixels.xyz/ מסמך לבן: https://whitepaper.pixels.xyz/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31 קנה PIXELעכשיו!

Pixels (PIXEL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pixels (PIXEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 97.72M $ 97.72M $ 97.72M ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B FDV (שווי מדולל מלא): $ 163.75M $ 163.75M $ 163.75M שיא כל הזמנים: $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 שפל כל הזמנים: $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 מחיר נוכחי: $ 0.03275 $ 0.03275 $ 0.03275 למידע נוסף על Pixels (PIXEL) מחיר

Pixels (PIXEL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pixels (PIXEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PIXEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PIXELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PIXELטוקניומיקה, חקרו אתPIXELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PIXEL מעוניין להוסיף את Pixels (PIXEL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PIXEL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PIXEL ב-MEXC עכשיו!

Pixels (PIXEL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PIXELעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PIXEL עכשיו את היסטוריית המחירים!

PIXEL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PIXEL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PIXEL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PIXELעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!