Piggycell מחיר היום

מחיר Piggycell (PIGGY) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01548, עם שינוי של 1.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIGGY ל ILS הוא ₪ 0.01548 לכל PIGGY.

Piggycell כרגע מדורג במקום #1621 לפי שווי שוק של ₪ 656.92K, עם היצע במחזור של 42.44M PIGGY. ב‑24 השעות האחרונות, PIGGY סחר בין ₪ 0.01541 (נמוך) ל ₪ 0.01567 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 7.99645137629688402, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0228021298884078518.

ביצועים לטווח קצר, PIGGY נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -5.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 16.90K.

Piggycell (PIGGY) מידע שוק

דירוג No.1621 שווי שוק ₪ 656.92K₪ 656.92K ₪ 656.92K נפח (24 שעות) ₪ 16.90K₪ 16.90K ₪ 16.90K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.55M₪ 1.55M ₪ 1.55M אספקת מחזור 42.44M 42.44M 42.44M מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 שיעור מחזור 42.43% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Piggycell הוא ₪ 656.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 16.90K. ההיצע במחזור של PIGGY הוא 42.44M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.55M.