Pibble מחיר היום

מחיר Pibble (PIBBLE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001677, עם שינוי של 7.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIBBLE ל USD הוא $ 0.0001677 לכל PIBBLE.

Pibble כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PIBBLE. ב‑24 השעות האחרונות, PIBBLE סחר בין $ 0.000142 (נמוך) ל $ 0.0002014 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PIBBLE נע ב +18.09% בשעה האחרונה ו +42.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 52.93K.

Pibble (PIBBLE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 52.93K$ 52.93K $ 52.93K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Pibble הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.93K. ההיצע במחזור של PIBBLE הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.