Phi מחיר היום

מחיר Phi (PHI) בזמן אמת היום הוא $ 0.004458, עם שינוי של 4.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHI ל USD הוא $ 0.004458 לכל PHI.

Phi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PHI. ב‑24 השעות האחרונות, PHI סחר בין $ 0.004324 (נמוך) ל $ 0.00472 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PHI נע ב +0.79% בשעה האחרונה ו -12.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.36K.

Phi (PHI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 53.36K$ 53.36K $ 53.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Phi הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.36K. ההיצע במחזור של PHI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.46M.