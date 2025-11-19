Phi (PHI) תחזית מחיר (USD)

קבל Phi תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PHI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות PHI

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Phi % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.004621 $0.004621 $0.004621 +0.36% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Phi תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Phi (PHI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Phi ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004621 בשנת 2025. Phi (PHI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Phi ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004852 בשנת 2026. Phi (PHI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PHI הוא $ 0.005094 עם 10.25% שיעור צמיחה. Phi (PHI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PHI הוא $ 0.005349 עם 15.76% שיעור צמיחה. Phi (PHI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PHI הוא $ 0.005616 עם 21.55% שיעור צמיחה. Phi (PHI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PHI הוא $ 0.005897 עם 27.63% שיעור צמיחה. Phi (PHI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Phi עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009606. Phi (PHI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Phi עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.015648. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.004621 0.00%

2026 $ 0.004852 5.00%

2027 $ 0.005094 10.25%

2028 $ 0.005349 15.76%

2029 $ 0.005616 21.55%

2030 $ 0.005897 27.63%

2031 $ 0.006192 34.01%

2032 $ 0.006502 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.006827 47.75%

2034 $ 0.007168 55.13%

2035 $ 0.007527 62.89%

2036 $ 0.007903 71.03%

2037 $ 0.008298 79.59%

2038 $ 0.008713 88.56%

2039 $ 0.009149 97.99%

2040 $ 0.009606 107.89% הצג עוד לטווח קצר Phi תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.004621 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.004621 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.004625 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.004639 0.41% Phi (PHI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPHIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.004621 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Phi (PHI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPHI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004621 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Phi (PHI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPHI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004625 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Phi (PHI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPHI הוא $0.004639 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Phi מחיר נוכחי $ 0.004621$ 0.004621 $ 0.004621 שינוי מחיר (24 שעות) +0.36% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 53.27K$ 53.27K $ 53.27K נפח (24 שעות) -- המחיר PHI העדכני הוא $ 0.004621. יש לו שינוי של +0.36% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 53.27Kב 24 שעות. בנוסף, PHI יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה PHI במחיר חי

איך לקנות Phi (PHI) מנסה לקנות PHI? כעת ניתן לרכוש PHI באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Phi ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות PHI עכשיו

Phi מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPhiדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPhi הוא 0.004623USD. היצע במחזור של Phi(PHI) הוא 0.00 PHI , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.03% $ 0.000153 $ 0.004729 $ 0.004324

7 ימים -0.05% $ -0.000294 $ 0.005135 $ 0.004308

30 ימים -0.59% $ -0.006826 $ 0.01212 $ 0.004308 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Phi הראה תנועת מחירים של $0.000153 , המשקפת 0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Phi נסחר בשיא של $0.005135 ושפל של $0.004308 . נרשם שינוי במחיר של -0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPHI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Phi חווה -0.59% שינוי, המשקף בערך $-0.006826 לערכו. זה מצביע על כך ש PHI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Phi המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה PHI בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Phi (PHI) מודול חיזוי מחיר עובד? Phi מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PHIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPhi לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PHI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Phi. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPHI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPHI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Phi.

מדוע PHI חיזוי מחירים חשוב?

PHI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PHI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PHI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PHI בחודש הבא? על פי Phi (PHI) כלי תחזית המחירים, המחיר PHI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PHI בשנת 2026? המחיר של 1 Phi (PHI) היום הוא $0.004621 . על פי מודול התחזית שלעיל, PHI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PHI בשנת 2027? Phi (PHI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PHI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PHI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Phi (PHI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PHI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Phi (PHI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PHI בשנת 2030? המחיר של 1 Phi (PHI) היום הוא $0.004621 . על פי מודול התחזית שלעיל, PHI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PHI תחזית המחיר בשנת 2040? Phi (PHI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PHI עד שנת 2040. הירשם עכשיו