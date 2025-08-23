עוד על PEPECOIN

PepeCoin סֵמֶל

PepeCoin מְחִיר(PEPECOIN)

1 PEPECOIN ל USDמחיר חי:

PepeCoin (PEPECOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:52:32 (UTC+8)

PepeCoin (PEPECOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

PepeCoin (PEPECOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4067. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPECOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3839 לבין שיא של $ 0.4414, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPECOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.565843950109182, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000261303532360508.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPECOIN השתנה ב +1.54% במהלך השעה האחרונה, -2.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PepeCoin (PEPECOIN) מידע שוק

No.610

80.03%

ETH

שווי השוק הנוכחי של PepeCoin הוא $ 43.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.20K. ההיצע במחזור של PEPECOIN הוא 107.06M, עם היצע כולל של 107649792.19415183. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.40M.

PepeCoin (PEPECOIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PepeCoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0083-2.00%
30 ימים$ -0.1647-28.83%
60 ימים$ +0.0822+25.33%
90 ימים$ -0.012-2.87%
PepeCoin שינוי מחיר היום

היום,PEPECOIN רשם שינוי של $ -0.0083 (-2.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PepeCoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1647 (-28.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PepeCoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PEPECOIN ראה שינוי של $ +0.0822 (+25.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PepeCoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.012 (-2.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PepeCoin (PEPECOIN)?

בדוק את PepeCoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPepeCoin (PEPECOIN)

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

PepeCoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PepeCoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPEPECOIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PepeCoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPepeCoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PepeCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PepeCoin (PEPECOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PepeCoin (PEPECOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PepeCoin.

בדוק את PepeCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

PepeCoin (PEPECOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PepeCoin (PEPECOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEPECOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PepeCoin (PEPECOIN)

מחפש איך לקנותPepeCoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PepeCoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PEPECOIN למטבעות מקומיים

1 PepeCoin(PEPECOIN) ל VND
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל AUD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל GBP
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל EUR
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל USD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל MYR
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל TRY
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל JPY
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל ARS
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל RUB
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל INR
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל IDR
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל KRW
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל PHP
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל EGP
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל BRL
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל CAD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל BDT
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל NGN
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל COP
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל ZAR
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל UAH
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל VES
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל CLP
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל PKR
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל KZT
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל THB
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל TWD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל AED
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל CHF
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל HKD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל AMD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל MAD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל MXN
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל SAR
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל PLN
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל RON
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל SEK
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל BGN
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל HUF
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל CZK
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל KWD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל ILS
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל AOA
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל BHD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל BMD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל DKK
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל HNL
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל MUR
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל NAD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל NOK
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל NZD
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל PAB
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל PGK
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל QAR
1 PepeCoin(PEPECOIN) ל RSD
PepeCoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PepeCoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPepeCoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PepeCoin

כמה שווה PepeCoin (PEPECOIN) היום?
החי PEPECOINהמחיר ב USD הוא 0.4067 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEPECOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של PEPECOIN ל USD הוא $ 0.4067. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PepeCoin?
שווי השוק של PEPECOIN הוא $ 43.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEPECOIN?
ההיצע במחזור של PEPECOIN הוא 107.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEPECOIN?
‏‏PEPECOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 7.565843950109182 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEPECOIN?
PEPECOIN ‏‏רשם מחירATL של 0.000261303532360508 USD.
מהו נפח המסחר של PEPECOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEPECOIN הוא $ 81.20K USD.
האם PEPECOIN יעלה השנה?
PEPECOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEPECOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:52:32 (UTC+8)

PepeCoin (PEPECOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

