PepeCoin (PEPECOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4067. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPECOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3839 לבין שיא של $ 0.4414, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPECOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.565843950109182, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000261303532360508.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPECOIN השתנה ב +1.54% במהלך השעה האחרונה, -2.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
PepeCoin (PEPECOIN) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של PepeCoin הוא $ 43.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.20K. ההיצע במחזור של PEPECOIN הוא 107.06M, עם היצע כולל של 107649792.19415183. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.40M.
PepeCoin (PEPECOIN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של PepeCoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0083
-2.00%
30 ימים
$ -0.1647
-28.83%
60 ימים
$ +0.0822
+25.33%
90 ימים
$ -0.012
-2.87%
PepeCoin שינוי מחיר היום
היום,PEPECOIN רשם שינוי של $ -0.0083 (-2.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
PepeCoin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1647 (-28.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
PepeCoin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PEPECOIN ראה שינוי של $ +0.0822 (+25.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
PepeCoin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.012 (-2.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PepeCoin (PEPECOIN)?
PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.
PepeCoinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה PepeCoin (PEPECOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PepeCoin (PEPECOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PepeCoin.
הבנת הטוקנומיקה של PepeCoin (PEPECOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEPECOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
