PepeCoin (PEPECOIN) מידע PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. אתר רשמי: https://pepecoin.io מסמך לבן: https://linktr.ee/pepecoins סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a קנה PEPECOINעכשיו!

PepeCoin (PEPECOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PepeCoin (PEPECOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 44.16M $ 44.16M $ 44.16M ההיצע הכולל: $ 107.65M $ 107.65M $ 107.65M אספקה במחזור: $ 107.06M $ 107.06M $ 107.06M FDV (שווי מדולל מלא): $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M שיא כל הזמנים: $ 7.69 $ 7.69 $ 7.69 שפל כל הזמנים: $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 מחיר נוכחי: $ 0.4125 $ 0.4125 $ 0.4125 למידע נוסף על PepeCoin (PEPECOIN) מחיר

PepeCoin (PEPECOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PepeCoin (PEPECOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PEPECOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PEPECOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PEPECOINטוקניומיקה, חקרו אתPEPECOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PEPECOIN מעוניין להוסיף את PepeCoin (PEPECOIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PEPECOIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PEPECOIN ב-MEXC עכשיו!

PepeCoin (PEPECOIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PEPECOINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PEPECOIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

PEPECOIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PEPECOIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PEPECOIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PEPECOINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

