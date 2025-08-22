PAW (PAW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000008372. במהלך 24 השעות האחרונות, PAW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000008328 לבין שיא של $ 0.0000000095, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000064522413291757, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000033609974.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAW השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -7.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
PAW (PAW) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של PAW הוא $ 7.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.80K. ההיצע במחזור של PAW הוא 947.96T, עם היצע כולל של 1000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.37M.
PAW (PAW) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של PAWהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000000063015
-7.00%
30 ימים
$ -0.00000000014
-1.65%
60 ימים
$ +0.000000001477
+21.42%
90 ימים
$ -0.000000001554
-15.66%
PAW שינוי מחיר היום
היום,PAW רשם שינוי של $ -0.00000000063015 (-7.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
PAW שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000014 (-1.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
PAW שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PAW ראה שינוי של $ +0.000000001477 (+21.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
PAW שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000001554 (-15.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PAW (PAW)?
$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.
PAWתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה PAW (PAW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PAW (PAW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PAW.
הבנת הטוקנומיקה של PAW (PAW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
