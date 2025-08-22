עוד על PAW

PAW מידע על מחיר

PAW מסמך לבן

PAW אתר רשמי

PAW טוקניומיקה

PAW תחזית מחיר

PAW היסטוריה

PAW מדריך קנייה

PAWממיר מטבעות לפיאט

PAW ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PAW סֵמֶל

PAW מְחִיר(PAW)

1 PAW ל USDמחיר חי:

$0.000000008372
$0.000000008372$0.000000008372
-7.00%1D
USD
PAW (PAW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:31:05 (UTC+8)

PAW (PAW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000000008328
$ 0.000000008328$ 0.000000008328
24 שעות נמוך
$ 0.0000000095
$ 0.0000000095$ 0.0000000095
גבוה 24 שעות

$ 0.000000008328
$ 0.000000008328$ 0.000000008328

$ 0.0000000095
$ 0.0000000095$ 0.0000000095

$ 0.000064522413291757
$ 0.000064522413291757$ 0.000064522413291757

$ 0.000000000033609974
$ 0.000000000033609974$ 0.000000000033609974

-0.74%

-7.00%

-2.77%

-2.77%

PAW (PAW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000008372. במהלך 24 השעות האחרונות, PAW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000008328 לבין שיא של $ 0.0000000095, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000064522413291757, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000033609974.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAW השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -7.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PAW (PAW) מידע שוק

No.1235

$ 7.94M
$ 7.94M$ 7.94M

$ 63.80K
$ 63.80K$ 63.80K

$ 8.37M
$ 8.37M$ 8.37M

947.96T
947.96T 947.96T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

94.79%

ETH

שווי השוק הנוכחי של PAW הוא $ 7.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.80K. ההיצע במחזור של PAW הוא 947.96T, עם היצע כולל של 1000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.37M.

PAW (PAW) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PAWהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000000063015-7.00%
30 ימים$ -0.00000000014-1.65%
60 ימים$ +0.000000001477+21.42%
90 ימים$ -0.000000001554-15.66%
PAW שינוי מחיר היום

היום,PAW רשם שינוי של $ -0.00000000063015 (-7.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PAW שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000014 (-1.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PAW שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PAW ראה שינוי של $ +0.000000001477 (+21.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PAW שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000001554 (-15.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PAW (PAW)?

בדוק את PAW עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPAW (PAW)

$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.

PAW זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PAWההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPAW את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PAWאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPAW לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PAWתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PAW (PAW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PAW (PAW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PAW.

בדוק את PAW תחזית המחיר עכשיו‏!

PAW (PAW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PAW (PAW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PAW (PAW)

מחפש איך לקנותPAW? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PAWב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PAW למטבעות מקומיים

1 PAW(PAW) ל VND
0.00022030918
1 PAW(PAW) ל AUD
A$0.00000001280916
1 PAW(PAW) ל GBP
0.00000000619528
1 PAW(PAW) ל EUR
0.0000000071162
1 PAW(PAW) ל USD
$0.000000008372
1 PAW(PAW) ל MYR
RM0.0000000351624
1 PAW(PAW) ל TRY
0.00000034308456
1 PAW(PAW) ל JPY
¥0.000001230684
1 PAW(PAW) ל ARS
ARS$0.000011059412
1 PAW(PAW) ל RUB
0.00000067679248
1 PAW(PAW) ל INR
0.0000007329686
1 PAW(PAW) ל IDR
Rp0.00013724587968
1 PAW(PAW) ל KRW
0.00001161162912
1 PAW(PAW) ל PHP
0.00000047402264
1 PAW(PAW) ל EGP
￡E.0.00000040612572
1 PAW(PAW) ל BRL
R$0.00000004537624
1 PAW(PAW) ל CAD
C$0.00000001155336
1 PAW(PAW) ל BDT
0.00000101853752
1 PAW(PAW) ל NGN
0.00001278161612
1 PAW(PAW) ל COP
$0.00003362245432
1 PAW(PAW) ל ZAR
R.0.00000014684488
1 PAW(PAW) ל UAH
0.0000003470194
1 PAW(PAW) ל VES
Bs0.00000117208
1 PAW(PAW) ל CLP
$0.000008028748
1 PAW(PAW) ל PKR
Rs0.00000237362944
1 PAW(PAW) ל KZT
0.00000447935488
1 PAW(PAW) ל THB
฿0.00000027150396
1 PAW(PAW) ל TWD
NT$0.00000025501112
1 PAW(PAW) ל AED
د.إ0.00000003072524
1 PAW(PAW) ל CHF
Fr0.0000000066976
1 PAW(PAW) ל HKD
HK$0.00000006538532
1 PAW(PAW) ל AMD
֏0.00000319659704
1 PAW(PAW) ל MAD
.د.م0.000000075348
1 PAW(PAW) ל MXN
$0.00000015605408
1 PAW(PAW) ל SAR
ريال0.000000031395
1 PAW(PAW) ל PLN
0.00000003047408
1 PAW(PAW) ל RON
лв0.00000003616704
1 PAW(PAW) ל SEK
kr0.00000007961772
1 PAW(PAW) ל BGN
лв0.00000001398124
1 PAW(PAW) ל HUF
Ft0.00000284664744
1 PAW(PAW) ל CZK
0.00000017564456
1 PAW(PAW) ל KWD
د.ك0.00000000255346
1 PAW(PAW) ל ILS
0.00000002821364
1 PAW(PAW) ל AOA
Kz0.00000763166404
1 PAW(PAW) ל BHD
.د.ب0.000000003147872
1 PAW(PAW) ל BMD
$0.000000008372
1 PAW(PAW) ל DKK
kr0.00000005341336
1 PAW(PAW) ל HNL
L0.00000021917896
1 PAW(PAW) ל MUR
0.00000038209808
1 PAW(PAW) ל NAD
$0.00000014676116
1 PAW(PAW) ל NOK
kr0.0000000845572
1 PAW(PAW) ל NZD
$0.0000000142324
1 PAW(PAW) ל PAB
B/.0.000000008372
1 PAW(PAW) ל PGK
K0.00000003532984
1 PAW(PAW) ל QAR
ر.ق0.00000003039036
1 PAW(PAW) ל RSD
дин.0.0000008384558

PAW מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PAW, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPAW הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PAW

כמה שווה PAW (PAW) היום?
החי PAWהמחיר ב USD הוא 0.000000008372 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAW ל USD?
המחיר הנוכחי של PAW ל USD הוא $ 0.000000008372. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PAW?
שווי השוק של PAW הוא $ 7.94M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAW?
ההיצע במחזור של PAW הוא 947.96T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAW?
‏‏PAW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000064522413291757 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAW?
PAW ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000033609974 USD.
מהו נפח המסחר של PAW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAW הוא $ 63.80K USD.
האם PAW יעלה השנה?
PAW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:31:05 (UTC+8)

PAW (PAW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PAW-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PAW
PAW
USD
USD

1 PAW = 0.0000 USD

מסחרPAW

USDTPAW
$0.000000008372
$0.000000008372$0.000000008372
-7.06%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד