PAW (PAW) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PAW (PAW), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PAW (PAW) מידע $PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future. אתר רשמי: https://pawchain.net מסמך לבן: https://docs.pawchain.net סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb קנה PAWעכשיו!

PAW (PAW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PAW (PAW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.49M $ 7.49M $ 7.49M ההיצע הכולל: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T אספקה במחזור: $ 947.96T $ 947.96T $ 947.96T FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M שיא כל הזמנים: $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 מחיר נוכחי: $ 0.0000000079 $ 0.0000000079 $ 0.0000000079 למידע נוסף על PAW (PAW) מחיר

PAW (PAW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PAW (PAW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PAW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PAWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PAWטוקניומיקה, חקרו אתPAWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PAW מעוניין להוסיף את PAW (PAW) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PAW, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PAW ב-MEXC עכשיו!

PAW (PAW) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PAWעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PAW עכשיו את היסטוריית המחירים!

PAW חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PAW עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PAW משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PAWעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!