Palu מחיר היום

מחיר Palu (PALU) בזמן אמת היום הוא $ 0.007904, עם שינוי של 15.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PALU ל USD הוא $ 0.007904 לכל PALU.

Palu כרגע מדורג במקום #1104 לפי שווי שוק של $ 7.90M, עם היצע במחזור של 1.00B PALU. ב‑24 השעות האחרונות, PALU סחר בין $ 0.007096 (נמוך) ל $ 0.010346 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.12035079103629745, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000104834149204448.

ביצועים לטווח קצר, PALU נע ב +2.35% בשעה האחרונה ו -40.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 81.49K.

Palu (PALU) מידע שוק

דירוג No.1104 שווי שוק $ 7.90M$ 7.90M $ 7.90M נפח (24 שעות) $ 81.49K$ 81.49K $ 81.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.90M$ 7.90M $ 7.90M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Palu הוא $ 7.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.49K. ההיצע במחזור של PALU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.90M.