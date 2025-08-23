עוד על PALM

PALM מידע על מחיר

PALM אתר רשמי

PALM טוקניומיקה

PALM תחזית מחיר

PALM היסטוריה

PALM מדריך קנייה

PALMממיר מטבעות לפיאט

PALM ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Palm Economy סֵמֶל

Palm Economy מְחִיר(PALM)

1 PALM ל USDמחיר חי:

$0.0011
$0.0011$0.0011
+1.10%1D
USD
Palm Economy (PALM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:51:27 (UTC+8)

Palm Economy (PALM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000878
$ 0.000878$ 0.000878
24 שעות נמוך
$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011
גבוה 24 שעות

$ 0.000878
$ 0.000878$ 0.000878

$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011

$ 0.001691097454007852
$ 0.001691097454007852$ 0.001691097454007852

$ 0.001042694861182534
$ 0.001042694861182534$ 0.001042694861182534

0.00%

+1.10%

-1.97%

-1.97%

Palm Economy (PALM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0011. במהלך 24 השעות האחרונות, PALM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000878 לבין שיא של $ 0.0011, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PALMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001691097454007852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001042694861182534.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PALM השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Palm Economy (PALM) מידע שוק

No.9199

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 841.52
$ 841.52$ 841.52

$ 55.00M
$ 55.00M$ 55.00M

0.00
0.00 0.00

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

0.00%

ADA

שווי השוק הנוכחי של Palm Economy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 841.52. ההיצע במחזור של PALM הוא 0.00, עם היצע כולל של 50000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.00M.

Palm Economy (PALM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Palm Economyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00001197+1.10%
30 ימים$ -0.000229-17.24%
60 ימים$ -0.000347-23.99%
90 ימים$ +0.0001+10.00%
Palm Economy שינוי מחיר היום

היום,PALM רשם שינוי של $ +0.00001197 (+1.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Palm Economy שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000229 (-17.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Palm Economy שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PALM ראה שינוי של $ -0.000347 (-23.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Palm Economy שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0001 (+10.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Palm Economy (PALM)?

בדוק את Palm Economy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPalm Economy (PALM)

PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.

Palm Economy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Palm Economyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPALM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Palm Economyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPalm Economy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Palm Economyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Palm Economy (PALM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Palm Economy (PALM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Palm Economy.

בדוק את Palm Economy תחזית המחיר עכשיו‏!

Palm Economy (PALM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Palm Economy (PALM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PALM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Palm Economy (PALM)

מחפש איך לקנותPalm Economy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Palm Economyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PALM למטבעות מקומיים

1 Palm Economy(PALM) ל VND
28.9465
1 Palm Economy(PALM) ל AUD
A$0.001683
1 Palm Economy(PALM) ל GBP
0.000814
1 Palm Economy(PALM) ל EUR
0.000935
1 Palm Economy(PALM) ל USD
$0.0011
1 Palm Economy(PALM) ל MYR
RM0.00462
1 Palm Economy(PALM) ל TRY
0.045089
1 Palm Economy(PALM) ל JPY
¥0.1617
1 Palm Economy(PALM) ל ARS
ARS$1.462758
1 Palm Economy(PALM) ל RUB
0.088924
1 Palm Economy(PALM) ל INR
0.096283
1 Palm Economy(PALM) ל IDR
Rp17.741933
1 Palm Economy(PALM) ל KRW
1.527768
1 Palm Economy(PALM) ל PHP
0.062304
1 Palm Economy(PALM) ל EGP
￡E.0.053361
1 Palm Economy(PALM) ל BRL
R$0.005962
1 Palm Economy(PALM) ל CAD
C$0.001518
1 Palm Economy(PALM) ל BDT
0.133826
1 Palm Economy(PALM) ל NGN
1.681955
1 Palm Economy(PALM) ל COP
$4.4
1 Palm Economy(PALM) ל ZAR
R.0.019316
1 Palm Economy(PALM) ל UAH
0.045595
1 Palm Economy(PALM) ל VES
Bs0.154
1 Palm Economy(PALM) ל CLP
$1.056
1 Palm Economy(PALM) ל PKR
Rs0.311872
1 Palm Economy(PALM) ל KZT
0.588544
1 Palm Economy(PALM) ל THB
฿0.035662
1 Palm Economy(PALM) ל TWD
NT$0.033528
1 Palm Economy(PALM) ל AED
د.إ0.004037
1 Palm Economy(PALM) ל CHF
Fr0.00088
1 Palm Economy(PALM) ל HKD
HK$0.008591
1 Palm Economy(PALM) ל AMD
֏0.421124
1 Palm Economy(PALM) ל MAD
.د.م0.0099
1 Palm Economy(PALM) ל MXN
$0.020438
1 Palm Economy(PALM) ל SAR
ريال0.004125
1 Palm Economy(PALM) ל PLN
0.003993
1 Palm Economy(PALM) ל RON
лв0.004741
1 Palm Economy(PALM) ל SEK
kr0.010461
1 Palm Economy(PALM) ל BGN
лв0.001837
1 Palm Economy(PALM) ל HUF
Ft0.373252
1 Palm Economy(PALM) ל CZK
0.023045
1 Palm Economy(PALM) ל KWD
د.ك0.0003355
1 Palm Economy(PALM) ל ILS
0.003707
1 Palm Economy(PALM) ל AOA
Kz1.002727
1 Palm Economy(PALM) ל BHD
.د.ب0.0004147
1 Palm Economy(PALM) ל BMD
$0.0011
1 Palm Economy(PALM) ל DKK
kr0.007007
1 Palm Economy(PALM) ל HNL
L0.028798
1 Palm Economy(PALM) ל MUR
0.050204
1 Palm Economy(PALM) ל NAD
$0.019283
1 Palm Economy(PALM) ל NOK
kr0.011088
1 Palm Economy(PALM) ל NZD
$0.00187
1 Palm Economy(PALM) ל PAB
B/.0.0011
1 Palm Economy(PALM) ל PGK
K0.004642
1 Palm Economy(PALM) ל QAR
ر.ق0.003993
1 Palm Economy(PALM) ל RSD
дин.0.110165

Palm Economy מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Palm Economy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPalm Economy הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Palm Economy

כמה שווה Palm Economy (PALM) היום?
החי PALMהמחיר ב USD הוא 0.0011 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PALM ל USD?
המחיר הנוכחי של PALM ל USD הוא $ 0.0011. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Palm Economy?
שווי השוק של PALM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PALM?
ההיצע במחזור של PALM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PALM?
‏‏PALM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.001691097454007852 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PALM?
PALM ‏‏רשם מחירATL של 0.001042694861182534 USD.
מהו נפח המסחר של PALM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PALM הוא $ 841.52 USD.
האם PALM יעלה השנה?
PALM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PALM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:51:27 (UTC+8)

Palm Economy (PALM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PALM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PALM
PALM
USD
USD

1 PALM = 0.0011 USD

מסחרPALM

USDTPALM
$0.0011
$0.0011$0.0011
+1.10%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד