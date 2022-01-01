Palm Economy (PALM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Palm Economy (PALM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Palm Economy (PALM) מידע PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization. אתר רשמי: https://palmeconomy.io/ סייר בלוקים: https://cardanoscan.io/token/b7c5cd554f3e83c8aa0900a0c9053284a5348244d23d0406c28eaf4d50414c4d0a קנה PALMעכשיו!

Palm Economy (PALM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Palm Economy (PALM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 54.10M $ 54.10M $ 54.10M שיא כל הזמנים: $ 0.00309 $ 0.00309 $ 0.00309 שפל כל הזמנים: $ 0.001035252574864129 $ 0.001035252574864129 $ 0.001035252574864129 מחיר נוכחי: $ 0.001082 $ 0.001082 $ 0.001082 למידע נוסף על Palm Economy (PALM) מחיר

Palm Economy (PALM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Palm Economy (PALM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PALM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PALMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PALMטוקניומיקה, חקרו אתPALMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PALM מעוניין להוסיף את Palm Economy (PALM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PALM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PALM ב-MEXC עכשיו!

Palm Economy (PALM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PALMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PALM עכשיו את היסטוריית המחירים!

PALM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PALM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PALM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PALMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

