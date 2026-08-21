CRYPGPT מחיר היום

מחיר CRYPGPT (CRYPGPT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.05796, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRYPGPT ל ILS הוא ₪ 0.05796 לכל CRYPGPT.

CRYPGPT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CRYPGPT. ב‑24 השעות האחרונות, CRYPGPT סחר בין ₪ 0.05777 (נמוך) ל ₪ 0.05939 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CRYPGPT נע ב -0.23% בשעה האחרונה ו +10.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 41.89K.

CRYPGPT (CRYPGPT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 41.89K₪ 41.89K ₪ 41.89K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 49.27M₪ 49.27M ₪ 49.27M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 850,000,000 850,000,000 850,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של CRYPGPT הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 41.89K. ההיצע במחזור של CRYPGPT הוא --, עם היצע כולל של 850000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 49.27M.