3DPass סֵמֶל

3DPass מְחִיר(P3D)

1 P3D ל USDמחיר חי:

$0.001
$0.001$0.001
-5.48%1D
USD
3DPass (P3D) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:40:20 (UTC+8)

3DPass (P3D) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000981
$ 0.000981$ 0.000981
24 שעות נמוך
$ 0.001202
$ 0.001202$ 0.001202
גבוה 24 שעות

$ 0.000981
$ 0.000981$ 0.000981

$ 0.001202
$ 0.001202$ 0.001202

$ 0.03480650841565348
$ 0.03480650841565348$ 0.03480650841565348

$ 0.000884319502543593
$ 0.000884319502543593$ 0.000884319502543593

-1.97%

-5.48%

+11.73%

+11.73%

3DPass (P3D) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001. במהלך 24 השעות האחרונות, P3D נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000981 לבין שיא של $ 0.001202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. P3Dהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03480650841565348, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000884319502543593.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, P3D השתנה ב -1.97% במהלך השעה האחרונה, -5.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

3DPass (P3D) מידע שוק

No.2374

$ 529.34K
$ 529.34K$ 529.34K

$ 1.47K
$ 1.47K$ 1.47K

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

529.34M
529.34M 529.34M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

805,251,534
805,251,534 805,251,534

52.93%

P3D

שווי השוק הנוכחי של 3DPass הוא $ 529.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.47K. ההיצע במחזור של P3D הוא 529.34M, עם היצע כולל של 805251534. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.00M.

3DPass (P3D) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של 3DPassהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00005798-5.48%
30 ימים$ -0.00031-23.67%
60 ימים$ -0.000529-34.60%
90 ימים$ -0.001758-63.75%
3DPass שינוי מחיר היום

היום,P3D רשם שינוי של $ -0.00005798 (-5.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

3DPass שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00031 (-23.67%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

3DPass שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,P3D ראה שינוי של $ -0.000529 (-34.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

3DPass שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001758 (-63.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של 3DPass (P3D)?

בדוק את 3DPass עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זה3DPass (P3D)

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

3DPass זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול 3DPassההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקP3D את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים 3DPassאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלך3DPass לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

3DPassתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 3DPass (P3D) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 3DPass (P3D) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 3DPass.

בדוק את 3DPass תחזית המחיר עכשיו‏!

3DPass (P3D) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 3DPass (P3D) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על P3D הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות 3DPass (P3D)

מחפש איך לקנות3DPass? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש 3DPassב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

P3D למטבעות מקומיים

3DPass מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של 3DPass, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתר3DPass הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על 3DPass

כמה שווה 3DPass (P3D) היום?
החי P3Dהמחיר ב USD הוא 0.001 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי P3D ל USD?
המחיר הנוכחי של P3D ל USD הוא $ 0.001. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 3DPass?
שווי השוק של P3D הוא $ 529.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של P3D?
ההיצע במחזור של P3D הוא 529.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של P3D?
‏‏P3D השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03480650841565348 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של P3D?
P3D ‏‏רשם מחירATL של 0.000884319502543593 USD.
מהו נפח המסחר של P3D?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור P3D הוא $ 1.47K USD.
האם P3D יעלה השנה?
P3D ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את P3D תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:40:20 (UTC+8)

3DPass (P3D) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

