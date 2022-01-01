3DPass (P3D) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי 3DPass (P3D), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

3DPass (P3D) מידע Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. אתר רשמי: https://3dpass.org/ מסמך לבן: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf סייר בלוקים: https://3dpscan.xyz קנה P3Dעכשיו!

3DPass (P3D) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור 3DPass (P3D), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 532.42K $ 532.42K $ 532.42K ההיצע הכולל: $ 805.72M $ 805.72M $ 805.72M אספקה במחזור: $ 529.77M $ 529.77M $ 529.77M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M שיא כל הזמנים: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 שפל כל הזמנים: $ 0.000884319502543593 $ 0.000884319502543593 $ 0.000884319502543593 מחיר נוכחי: $ 0.001005 $ 0.001005 $ 0.001005 למידע נוסף על 3DPass (P3D) מחיר

3DPass (P3D) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של 3DPass (P3D) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של P3D אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות P3Dהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את P3Dטוקניומיקה, חקרו אתP3Dהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

