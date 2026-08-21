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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Orca, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Orca, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Orca (ORCA) ניתוח טכני היום

Orca (ORCA) ניתוח טכני היום

דף Orca הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ORCA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Orca למטה.

Orca (ORCA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.1565--+11.56%-3.02%-19.83%
למידע נוסף על Orca מחיר

Orca אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Orca במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 3
קנה 5
ממוצעים נעים:מכורמכור 11נייטרלי 0קנה 3
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.1586
1.1583
R2
1.1583
1.1579
R1
1.1576
1.1577
PP
1.1573
1.1573
S1
1.1566
1.1569
S2
1.1563
1.1567
S3
1.1556
1.1563

Orca אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.08M
$1.54 M
$1.62 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Orca זרימת הון

זרימת נטו פנימהORCAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M1.16
2026-08-20$0.04 M1.15
2026-08-19$0.00 M1.10
2026-08-18$0.04 M1.06
2026-08-17$0.11 M1.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Orca (ORCA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Orca מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTORCA
$1.1587
$1.1587$1.1587
+1.22%
57.14K (USDT)
/USDCORCA
$1.1565
$1.1565$1.1565
+0.84%
48.75K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ORCA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ORCA
ORCA
USD
USD

1 ORCA = 1.1565 USD

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