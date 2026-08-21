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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על OKB, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על OKB, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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OKB (OKB) ניתוח טכני היום

OKB (OKB) ניתוח טכני היום

דף OKB הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של OKB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של OKB למטה.

OKB (OKB) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$107.381--+5.29%+29.72%+30.75%
למידע נוסף על OKB מחיר

OKB אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של OKB במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 5
נייטרלי 1
קנה 20
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 1קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
107.4166
107.4133
R2
107.4133
107.4095
R1
107.4066
107.4071
PP
107.4033
107.4033
S1
107.3966
107.3995
S2
107.3933
107.3971
S3
107.3866
107.3933

OKB אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.11M
$1.96 M
$1.86 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.23 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.24 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.81 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.80 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

OKB זרימת הון

זרימת נטו פנימהOKBUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.11 M107.08
2026-08-20$0.93 M105.71
2026-08-19$0.97 M101.66
2026-08-18-$1.73 M99.54
2026-08-17-$0.88 M103.82

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב OKB (OKB) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב OKB מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTOKB
$107.398
$107.398$107.398
+1.59%
2.27K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

OKB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

OKB
OKB
USD
USD

1 OKB = 107.381 USD

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