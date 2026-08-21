OKB (OKB) ניתוח טכני היום דף OKB הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של OKB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של OKB למטה. הירשם

OKB (OKB) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $107.381 -- +5.29% +29.72% +30.75%

OKB אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של OKB במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 5 נייטרלי 1 קנה 20 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 1 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 107.4166 107.4133 R2 107.4133 107.4095 R1 107.4066 107.4071 PP 107.4033 107.4033 S1 107.3966 107.3995 S2 107.3933 107.3971 S3 107.3866 107.3933

OKB אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.11M $1.96 M $1.86 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.23 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.24 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.81 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.80 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. OKB זרימת הון זרימת נטו פנימה OKBUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.11 M 107.08 2026-08-20 $0.93 M 105.71 2026-08-19 $0.97 M 101.66 2026-08-18 -$1.73 M 99.54 2026-08-17 -$0.88 M 103.82 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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