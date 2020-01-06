Origin (OGN) ניתוח טכני היום דף Origin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של OGN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Origin למטה. הירשם

Origin (OGN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01765 -- +9.35% +2.55% -19.89%

Origin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Origin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 6 קנה 19 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 1 נייטרלי 6 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01764 0.01764 R2 0.01764 0.01763 R1 0.01763 0.01763 PP 0.01763 0.01763 S1 0.01762 0.01762 S2 0.01762 0.01762 S3 0.01761 0.01762

Origin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.09M $1.39 M $1.48 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.06 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.08 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.13 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.14 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Origin זרימת הון זרימת נטו פנימה OGNUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.02 2026-08-20 $0.01 M 0.02 2026-08-19 $0.00 M 0.02 2026-08-18 $0.00 M 0.02 2026-08-17 $0.00 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Origin (OGN) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Origin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT OGN $0.01766 $0.01766 $0.01766 +2.55% 3.33M (USDT) סַחַר