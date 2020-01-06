OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

שֵׁםOGN

דירוגNo.618

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.97%

אספקת מחזור660,940,465

מקסימום היצע1,409,664,846

אספקה כוללת1,409,664,846

שיעור מחזור0.4688%

תאריך הנפקה2020-01-06 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.136 USDT

שיא כל הזמנים3.38825924,2021-04-08

המחיר הנמוך ביותר0.04283790500370745,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

