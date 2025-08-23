AllianceBlock Nexera (NXRA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00903. במהלך 24 השעות האחרונות, NXRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00869 לבין שיא של $ 0.00936, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NXRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.28821044968834403, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007350268823197849.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NXRA השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -1.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AllianceBlock Nexera (NXRA) מידע שוק
No.1173
$ 9.46M
$ 16.06K
$ 18.06M
1.05B
2,000,000,000
1,148,565,277.9922845
52.38%
ETH
שווי השוק הנוכחי של AllianceBlock Nexera הוא $ 9.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.06K. ההיצע במחזור של NXRA הוא 1.05B, עם היצע כולל של 1148565277.9922845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.06M.
AllianceBlock Nexera (NXRA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AllianceBlock Nexeraהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0001398
-1.53%
30 ימים
$ -0.00247
-21.48%
60 ימים
$ +0.00083
+10.12%
90 ימים
$ -0.00603
-40.04%
AllianceBlock Nexera שינוי מחיר היום
היום,NXRA רשם שינוי של $ -0.0001398 (-1.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AllianceBlock Nexera שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00247 (-21.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AllianceBlock Nexera שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NXRA ראה שינוי של $ +0.00083 (+10.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AllianceBlock Nexera שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00603 (-40.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AllianceBlock Nexera (NXRA)?
Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management.
The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms.
Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.
AllianceBlock Nexeraתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה AllianceBlock Nexera (NXRA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AllianceBlock Nexera (NXRA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AllianceBlock Nexera.
הבנת הטוקנומיקה של AllianceBlock Nexera (NXRA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NXRA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות AllianceBlock Nexera (NXRA)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.