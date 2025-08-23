עוד על NXRA

AllianceBlock Nexera סֵמֶל

AllianceBlock Nexera מְחִיר(NXRA)

1 NXRA ל USDמחיר חי:

$0.009
$0.009$0.009
-1.53%1D
USD
AllianceBlock Nexera (NXRA) טבלת מחירים חיה
AllianceBlock Nexera (NXRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00869
$ 0.00869$ 0.00869
24 שעות נמוך
$ 0.00936
$ 0.00936$ 0.00936
גבוה 24 שעות

$ 0.00869
$ 0.00869$ 0.00869

$ 0.00936
$ 0.00936$ 0.00936

$ 0.28821044968834403
$ 0.28821044968834403$ 0.28821044968834403

$ 0.007350268823197849
$ 0.007350268823197849$ 0.007350268823197849

+0.66%

-1.53%

-4.85%

-4.85%

AllianceBlock Nexera (NXRA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00903. במהלך 24 השעות האחרונות, NXRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00869 לבין שיא של $ 0.00936, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NXRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.28821044968834403, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007350268823197849.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NXRA השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -1.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AllianceBlock Nexera (NXRA) מידע שוק

No.1173

$ 9.46M
$ 9.46M$ 9.46M

$ 16.06K
$ 16.06K$ 16.06K

$ 18.06M
$ 18.06M$ 18.06M

1.05B
1.05B 1.05B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,148,565,277.9922845
1,148,565,277.9922845 1,148,565,277.9922845

52.38%

ETH

שווי השוק הנוכחי של AllianceBlock Nexera הוא $ 9.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.06K. ההיצע במחזור של NXRA הוא 1.05B, עם היצע כולל של 1148565277.9922845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.06M.

AllianceBlock Nexera (NXRA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AllianceBlock Nexeraהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001398-1.53%
30 ימים$ -0.00247-21.48%
60 ימים$ +0.00083+10.12%
90 ימים$ -0.00603-40.04%
AllianceBlock Nexera שינוי מחיר היום

היום,NXRA רשם שינוי של $ -0.0001398 (-1.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AllianceBlock Nexera שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00247 (-21.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AllianceBlock Nexera שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NXRA ראה שינוי של $ +0.00083 (+10.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AllianceBlock Nexera שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00603 (-40.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AllianceBlock Nexera (NXRA)?

בדוק את AllianceBlock Nexera עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAllianceBlock Nexera (NXRA)

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

AllianceBlock Nexera זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AllianceBlock Nexeraההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNXRA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AllianceBlock Nexeraאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAllianceBlock Nexera לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AllianceBlock Nexeraתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AllianceBlock Nexera (NXRA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AllianceBlock Nexera (NXRA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AllianceBlock Nexera.

בדוק את AllianceBlock Nexera תחזית המחיר עכשיו‏!

AllianceBlock Nexera (NXRA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AllianceBlock Nexera (NXRA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NXRA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AllianceBlock Nexera (NXRA)

מחפש איך לקנותAllianceBlock Nexera? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AllianceBlock Nexeraב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NXRA למטבעות מקומיים

AllianceBlock Nexera מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AllianceBlock Nexera, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAllianceBlock Nexera הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AllianceBlock Nexera

כמה שווה AllianceBlock Nexera (NXRA) היום?
החי NXRAהמחיר ב USD הוא 0.00903 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NXRA ל USD?
המחיר הנוכחי של NXRA ל USD הוא $ 0.00903. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AllianceBlock Nexera?
שווי השוק של NXRA הוא $ 9.46M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NXRA?
ההיצע במחזור של NXRA הוא 1.05B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NXRA?
‏‏NXRA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.28821044968834403 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NXRA?
NXRA ‏‏רשם מחירATL של 0.007350268823197849 USD.
מהו נפח המסחר של NXRA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NXRA הוא $ 16.06K USD.
האם NXRA יעלה השנה?
NXRA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NXRA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

