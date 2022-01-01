AllianceBlock Nexera (NXRA) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי AllianceBlock Nexera (NXRA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

AllianceBlock Nexera (NXRA) מידע

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

אתר רשמי:
https://www.nexera.network/
מסמך לבן:
https://docs.nexera.network
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e

AllianceBlock Nexera (NXRA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AllianceBlock Nexera (NXRA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 9.42M
$ 9.42M
ההיצע הכולל:
$ 1.15B
$ 1.15B
אספקה במחזור:
$ 1.05B
$ 1.05B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 17.98M
$ 17.98M
שיא כל הזמנים:
$ 0.29999
$ 0.29999
שפל כל הזמנים:
$ 0.007350268823197849
$ 0.007350268823197849
מחיר נוכחי:
$ 0.00899
$ 0.00899

AllianceBlock Nexera (NXRA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של AllianceBlock Nexera (NXRA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של NXRA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות NXRAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את NXRAטוקניומיקה, חקרו אתNXRAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NXRA

מעוניין להוסיף את AllianceBlock Nexera (NXRA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NXRA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

AllianceBlock Nexera (NXRA) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של NXRAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

NXRA חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן NXRA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NXRA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.