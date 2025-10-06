NVIDIA xStock מחיר היום

מחיר NVIDIA xStock (NVDAX) בזמן אמת היום הוא $ 184.04, עם שינוי של 1.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NVDAX ל USD הוא $ 184.04 לכל NVDAX.

NVIDIA xStock כרגע מדורג במקום #760 לפי שווי שוק של $ 20.07M, עם היצע במחזור של 109.05K NVDAX. ב‑24 השעות האחרונות, NVDAX סחר בין $ 183.36 (נמוך) ל $ 192.77 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 211.55444406079573, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 150.17117069595338.

ביצועים לטווח קצר, NVDAX נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -7.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.03K.

NVIDIA xStock (NVDAX) מידע שוק

דירוג No.760 שווי שוק $ 20.07M$ 20.07M $ 20.07M נפח (24 שעות) $ 62.03K$ 62.03K $ 62.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.07M$ 20.07M $ 20.07M אספקת מחזור 109.05K 109.05K 109.05K מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 109,053.57327841 109,053.57327841 109,053.57327841 בלוקצ'יין ציבורי SOL

