NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחיר (USD)

קבל NVIDIA xStock תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה NVDAX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של NVIDIA xStock % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $182.8 $182.8 $182.8 +0.71% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה NVIDIA xStock תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, NVIDIA xStock ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 182.8 בשנת 2025. NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, NVIDIA xStock ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 191.9400 בשנת 2026. NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NVDAX הוא $ 201.537 עם 10.25% שיעור צמיחה. NVIDIA xStock (NVDAX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NVDAX הוא $ 211.6138 עם 15.76% שיעור צמיחה. NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NVDAX הוא $ 222.1945 עם 21.55% שיעור צמיחה. NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NVDAX הוא $ 233.3042 עם 27.63% שיעור צמיחה. NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של NVIDIA xStock עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 380.0280. NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של NVIDIA xStock עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 619.0256. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 182.8 0.00%

2026 $ 191.9400 5.00%

2027 $ 201.537 10.25%

2028 $ 211.6138 15.76%

2029 $ 222.1945 21.55%

2030 $ 233.3042 27.63%

2031 $ 244.9694 34.01%

2032 $ 257.2179 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 270.0788 47.75%

2034 $ 283.5827 55.13%

2035 $ 297.7619 62.89%

2036 $ 312.6500 71.03%

2037 $ 328.2825 79.59%

2038 $ 344.6966 88.56%

2039 $ 361.9314 97.99%

2040 $ 380.0280 107.89% הצג עוד לטווח קצר NVIDIA xStock תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 182.8 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 182.8250 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 182.9752 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 183.5512 0.41% NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNVDAXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $182.8 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNVDAX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $182.8250 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNVDAX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $182.9752 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. NVIDIA xStock (NVDAX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNVDAX הוא $183.5512 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית NVIDIA xStock מחיר נוכחי $ 182.8$ 182.8 $ 182.8 שינוי מחיר (24 שעות) +0.71% שווי שוק $ 19.93M$ 19.93M $ 19.93M אספקת מחזור 109.05K 109.05K 109.05K נפח (24 שעות) $ 65.55K$ 65.55K $ 65.55K נפח (24 שעות) -- המחיר NVDAX העדכני הוא $ 182.8. יש לו שינוי של +0.71% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 65.55Kב 24 שעות. בנוסף, NVDAX יש כמות במעגל של 109.05K ושווי שוק כולל של $ 19.93M. צפה NVDAX במחיר חי

NVIDIA xStock מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNVIDIA xStockדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNVIDIA xStock הוא 182.8USD. היצע במחזור של NVIDIA xStock(NVDAX) הוא 0.00 NVDAX , מה שמעניק לו שווי שוק של $19.93M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -5.4399 $ 188.27 $ 180.19

7 ימים -0.04% $ -8.8199 $ 196.46 $ 180.19

30 ימים -0.04% $ -8.1399 $ 212.22 $ 177.01 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,NVIDIA xStock הראה תנועת מחירים של $-5.4399 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,NVIDIA xStock נסחר בשיא של $196.46 ושפל של $180.19 . נרשם שינוי במחיר של -0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNVDAX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,NVIDIA xStock חווה -0.04% שינוי, המשקף בערך $-8.1399 לערכו. זה מצביע על כך ש NVDAX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של NVIDIA xStock המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה NVDAX בהיסטוריית המחירים המלאה

איך NVIDIA xStock (NVDAX) מודול חיזוי מחיר עובד? NVIDIA xStock מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NVDAXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNVIDIA xStock לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NVDAX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של NVIDIA xStock. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNVDAX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNVDAX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של NVIDIA xStock.

מדוע NVDAX חיזוי מחירים חשוב?

NVDAX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם NVDAX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, NVDAX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של NVDAX בחודש הבא? על פי NVIDIA xStock (NVDAX) כלי תחזית המחירים, המחיר NVDAX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 NVDAX בשנת 2026? המחיר של 1 NVIDIA xStock (NVDAX) היום הוא $182.8 . על פי מודול התחזית שלעיל, NVDAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של NVDAX בשנת 2027? NVIDIA xStock (NVDAX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NVDAX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של NVDAX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NVIDIA xStock (NVDAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של NVDAX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NVIDIA xStock (NVDAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 NVDAX בשנת 2030? המחיר של 1 NVIDIA xStock (NVDAX) היום הוא $182.8 . על פי מודול התחזית שלעיל, NVDAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי NVDAX תחזית המחיר בשנת 2040? NVIDIA xStock (NVDAX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NVDAX עד שנת 2040.