NUMINE מחיר היום

מחיר NUMINE (NUMI) בזמן אמת היום הוא $ 0.13454, עם שינוי של 4.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NUMI ל USD הוא $ 0.13454 לכל NUMI.

NUMINE כרגע מדורג במקום #768 לפי שווי שוק של $ 21.77M, עם היצע במחזור של 161.78M NUMI. ב‑24 השעות האחרונות, NUMI סחר בין $ 0.11027 (נמוך) ל $ 0.185 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.19892197711847548, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.05706319497536665.

ביצועים לטווח קצר, NUMI נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו +48.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 101.88K.

NUMINE (NUMI) מידע שוק

דירוג No.768 שווי שוק $ 21.77M$ 21.77M $ 21.77M נפח (24 שעות) $ 101.88K$ 101.88K $ 101.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 134.54M$ 134.54M $ 134.54M אספקת מחזור 161.78M 161.78M 161.78M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 16.17% בלוקצ'יין ציבורי BSC

