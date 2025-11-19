NUMINE (NUMI) תחזית מחיר (USD)

קבל NUMINE תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה NUMI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.13041 $0.13041 $0.13041 -0.92% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה NUMINE תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) NUMINE (NUMI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, NUMINE ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.13041 בשנת 2025. NUMINE (NUMI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, NUMINE ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.136930 בשנת 2026. NUMINE (NUMI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NUMI הוא $ 0.143777 עם 10.25% שיעור צמיחה. NUMINE (NUMI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NUMI הוא $ 0.150965 עם 15.76% שיעור צמיחה. NUMINE (NUMI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NUMI הוא $ 0.158514 עם 21.55% שיעור צמיחה. NUMINE (NUMI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NUMI הוא $ 0.166439 עם 27.63% שיעור צמיחה. NUMINE (NUMI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של NUMINE עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.271113. NUMINE (NUMI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של NUMINE עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.441614.

2026 $ 0.136930 5.00%

2027 $ 0.143777 10.25%

2028 $ 0.150965 15.76%

2029 $ 0.158514 21.55%

2030 $ 0.166439 27.63%

2031 $ 0.174761 34.01%

2032 $ 0.183499 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.192674 47.75%

2034 $ 0.202308 55.13%

2035 $ 0.212424 62.89%

2036 $ 0.223045 71.03%

2037 $ 0.234197 79.59%

2038 $ 0.245907 88.56%

2039 $ 0.258202 97.99%

לטווח קצר NUMINE תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.13041 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.130427 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.130535 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.130945 0.41% NUMINE (NUMI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNUMIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.13041 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. NUMINE (NUMI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNUMI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.130427 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. NUMINE (NUMI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNUMI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.130535 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. NUMINE (NUMI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNUMI הוא $0.130945 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית NUMINE מחיר נוכחי $ 0.13041$ 0.13041 $ 0.13041 שינוי מחיר (24 שעות) -0.91% שווי שוק $ 21.10M$ 21.10M $ 21.10M אספקת מחזור 161.78M 161.78M 161.78M נפח (24 שעות) $ 107.65K$ 107.65K $ 107.65K נפח (24 שעות) -- המחיר NUMI העדכני הוא $ 0.13041. יש לו שינוי של -0.92% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 107.65Kב 24 שעות. בנוסף, NUMI יש כמות במעגל של 161.78M ושווי שוק כולל של $ 21.10M. צפה NUMI במחיר חי

NUMINE מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNUMINEדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNUMINE הוא 0.13041USD. היצע במחזור של NUMINE(NUMI) הוא 0.00 NUMI , מה שמעניק לו שווי שוק של $21.10M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.07% $ -0.010110 $ 0.185 $ 0.11027

7 ימים 0.43% $ 0.039400 $ 0.20965 $ 0.08081

30 ימים 0.52% $ 0.04453 $ 0.20965 $ 0.05714 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,NUMINE הראה תנועת מחירים של $-0.010110 , המשקפת -0.07% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,NUMINE נסחר בשיא של $0.20965 ושפל של $0.08081 . נרשם שינוי במחיר של 0.43% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNUMI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,NUMINE חווה 0.52% שינוי, המשקף בערך $0.04453 לערכו. זה מצביע על כך ש NUMI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של NUMINE המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה NUMI בהיסטוריית המחירים המלאה

איך NUMINE (NUMI) מודול חיזוי מחיר עובד? NUMINE מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NUMIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNUMINE לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NUMI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של NUMINE. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNUMI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNUMI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של NUMINE.

מדוע NUMI חיזוי מחירים חשוב?

NUMI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם NUMI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, NUMI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של NUMI בחודש הבא? על פי NUMINE (NUMI) כלי תחזית המחירים, המחיר NUMI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 NUMI בשנת 2026? המחיר של 1 NUMINE (NUMI) היום הוא $0.13041 . על פי מודול התחזית שלעיל, NUMI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של NUMI בשנת 2027? NUMINE (NUMI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NUMI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של NUMI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NUMINE (NUMI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של NUMI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NUMINE (NUMI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 NUMI בשנת 2030? המחיר של 1 NUMINE (NUMI) היום הוא $0.13041 . על פי מודול התחזית שלעיל, NUMI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי NUMI תחזית המחיר בשנת 2040? NUMINE (NUMI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NUMI עד שנת 2040.