NTHChain מחיר היום

מחיר NTHChain (NTH) בזמן אמת היום הוא $ 0.0185, עם שינוי של 9.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NTH ל USD הוא $ 0.0185 לכל NTH.

NTHChain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NTH. ב‑24 השעות האחרונות, NTH סחר בין $ 0.015 (נמוך) ל $ 0.0244 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NTH נע ב +8.18% בשעה האחרונה ו -23.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 65.07K.

NTHChain (NTH) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 65.07K$ 65.07K $ 65.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.50M$ 18.50M $ 18.50M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של NTHChain הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.07K. ההיצע במחזור של NTH הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.50M.