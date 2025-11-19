NTHChain (NTH) תחזית מחיר (USD)

קבל NTHChain תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה NTH יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות NTH

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של NTHChain % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0248 $0.0248 $0.0248 -4.24% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה NTHChain תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) NTHChain (NTH) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, NTHChain ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.0248 בשנת 2025. NTHChain (NTH) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, NTHChain ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.02604 בשנת 2026. NTHChain (NTH) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NTH הוא $ 0.027341 עם 10.25% שיעור צמיחה. NTHChain (NTH) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NTH הוא $ 0.028709 עם 15.76% שיעור צמיחה. NTHChain (NTH) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NTH הוא $ 0.030144 עם 21.55% שיעור צמיחה. NTHChain (NTH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NTH הוא $ 0.031651 עם 27.63% שיעור צמיחה. NTHChain (NTH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של NTHChain עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.051557. NTHChain (NTH) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של NTHChain עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.083981. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.0248 0.00%

2026 $ 0.02604 5.00%

2027 $ 0.027341 10.25%

2028 $ 0.028709 15.76%

2029 $ 0.030144 21.55%

2030 $ 0.031651 27.63%

2031 $ 0.033234 34.01%

2032 $ 0.034896 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.036640 47.75%

2034 $ 0.038472 55.13%

2035 $ 0.040396 62.89%

2036 $ 0.042416 71.03%

2037 $ 0.044537 79.59%

2038 $ 0.046764 88.56%

2039 $ 0.049102 97.99%

2040 $ 0.051557 107.89% הצג עוד לטווח קצר NTHChain תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.0248 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.024803 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.024823 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.024901 0.41% NTHChain (NTH) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNTHב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.0248 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. NTHChain (NTH) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNTH , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.024803 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. NTHChain (NTH) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNTH , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.024823 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. NTHChain (NTH) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNTH הוא $0.024901 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית NTHChain מחיר נוכחי $ 0.0248$ 0.0248 $ 0.0248 שינוי מחיר (24 שעות) -4.24% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 61.24K$ 61.24K $ 61.24K נפח (24 שעות) -- המחיר NTH העדכני הוא $ 0.0248. יש לו שינוי של -4.24% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 61.24Kב 24 שעות. בנוסף, NTH יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה NTH במחיר חי

איך לקנות NTHChain (NTH) מנסה לקנות NTH? כעת ניתן לרכוש NTH באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות NTHChain ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות NTH עכשיו

NTHChain מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNTHChainדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNTHChain הוא 0.0249USD. היצע במחזור של NTHChain(NTH) הוא 0.00 NTH , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.45% $ 0.0074 $ 0.0267 $ 0.015

7 ימים -0.09% $ -0.002399 $ 0.0339 $ 0.015

30 ימים -0.63% $ -0.041399 $ 0.0825 $ 0.014 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,NTHChain הראה תנועת מחירים של $0.0074 , המשקפת 0.45% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,NTHChain נסחר בשיא של $0.0339 ושפל של $0.015 . נרשם שינוי במחיר של -0.09% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNTH הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,NTHChain חווה -0.63% שינוי, המשקף בערך $-0.041399 לערכו. זה מצביע על כך ש NTH עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של NTHChain המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה NTH בהיסטוריית המחירים המלאה

איך NTHChain (NTH) מודול חיזוי מחיר עובד? NTHChain מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NTHעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNTHChain לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NTH , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של NTHChain. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNTH . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNTH כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של NTHChain.

מדוע NTH חיזוי מחירים חשוב?

NTH תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם NTH כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, NTH ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של NTH בחודש הבא? על פי NTHChain (NTH) כלי תחזית המחירים, המחיר NTH הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 NTH בשנת 2026? המחיר של 1 NTHChain (NTH) היום הוא $0.0248 . על פי מודול התחזית שלעיל, NTH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של NTH בשנת 2027? NTHChain (NTH) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NTH עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של NTH בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NTHChain (NTH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של NTH בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NTHChain (NTH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 NTH בשנת 2030? המחיר של 1 NTHChain (NTH) היום הוא $0.0248 . על פי מודול התחזית שלעיל, NTH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי NTH תחזית המחיר בשנת 2040? NTHChain (NTH) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NTH עד שנת 2040. הירשם עכשיו