Non-Playable Coin (NPC) ניתוח טכני היום דף Non-Playable Coin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NPC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Non-Playable Coin למטה. הירשם

Non-Playable Coin (NPC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.007537 -- +44.13% +16.43% +16.87%

Non-Playable Coin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Non-Playable Coin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 21 נייטרלי 3 קנה 2 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 0 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : מכירה חזקה מכור 8 נייטרלי 3 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.007599 0.007596 R2 0.007596 0.007592 R1 0.00759 0.00759 PP 0.007587 0.007587 S1 0.007581 0.007583 S2 0.007578 0.007581 S3 0.007572 0.007578

Non-Playable Coin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $0.06 M $0.07 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.01 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.01 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Non-Playable Coin זרימת הון זרימת נטו פנימה NPCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.01 2026-08-20 $0.00 M 0.01 2026-08-19 -$0.01 M 0.01 2026-08-18 -$0.01 M 0.01 2026-08-17 -$0.01 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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