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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Non-Playable Coin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Non-Playable Coin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Non-Playable Coin (NPC) ניתוח טכני היום

Non-Playable Coin (NPC) ניתוח טכני היום

דף Non-Playable Coin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NPC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Non-Playable Coin למטה.

Non-Playable Coin (NPC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.007537--+44.13%+16.43%+16.87%
למידע נוסף על Non-Playable Coin מחיר

Non-Playable Coin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Non-Playable Coin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 21
נייטרלי 3
קנה 2
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 0קנה 1
אינדיקטורים טכניים:מכירה חזקהמכור 8נייטרלי 3קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.007599
0.007596
R2
0.007596
0.007592
R1
0.00759
0.00759
PP
0.007587
0.007587
S1
0.007581
0.007583
S2
0.007578
0.007581
S3
0.007572
0.007578

Non-Playable Coin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.06 M
$0.07 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Non-Playable Coin זרימת הון

זרימת נטו פנימהNPCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.01
2026-08-20$0.00 M0.01
2026-08-19-$0.01 M0.01
2026-08-18-$0.01 M0.01
2026-08-17-$0.01 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Non-Playable Coin

סחור ב Non-Playable Coin (NPC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Non-Playable Coin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTNPC
$0.007564
$0.007564$0.007564
+9.24%
60.42M (USDT)
/USDCNPC
$0.007572
$0.007572$0.007572
+9.32%
10.90M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NPC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NPC
NPC
USD
USD

1 NPC = 0.007537 USD

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