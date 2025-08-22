NOMOEX TOKEN (NOMOX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.008101. במהלך 24 השעות האחרונות, NOMOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008098 לבין שיא של $ 0.008101, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOMOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05095011158185366, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001947907036370223.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOMOX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) מידע שוק
No.7430
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 6.31
$ 6.31$ 6.31
$ 20.25M
$ 20.25M$ 20.25M
0.00
0.00 0.00
2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של NOMOEX TOKEN הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.31. ההיצע במחזור של NOMOX הוא 0.00, עם היצע כולל של 2500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.25M.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NOMOEX TOKENהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.000103
-1.26%
60 ימים
$ +0.001544
+23.54%
90 ימים
$ +0.002219
+37.72%
NOMOEX TOKEN שינוי מחיר היום
היום,NOMOX רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NOMOEX TOKEN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000103 (-1.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NOMOEX TOKEN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NOMOX ראה שינוי של $ +0.001544 (+23.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NOMOEX TOKEN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.002219 (+37.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NOMOEX TOKEN (NOMOX)?
We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.
NOMOEX TOKEN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NOMOEX TOKENההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקNOMOX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NOMOEX TOKENאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNOMOEX TOKEN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
NOMOEX TOKENתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה NOMOEX TOKEN (NOMOX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NOMOEX TOKEN (NOMOX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NOMOEX TOKEN.
הבנת הטוקנומיקה של NOMOEX TOKEN (NOMOX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOMOX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות NOMOEX TOKEN (NOMOX)
מחפש איך לקנותNOMOEX TOKEN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NOMOEX TOKENב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.