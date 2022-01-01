NOMOEX TOKEN (NOMOX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NOMOEX TOKEN (NOMOX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NOMOEX TOKEN (NOMOX) מידע We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives. אתר רשמי: https://nomoex.com מסמך לבן: https://whitepaper.nomoex.com סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550 קנה NOMOXעכשיו!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NOMOEX TOKEN (NOMOX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 21.25M $ 21.25M $ 21.25M שיא כל הזמנים: $ 0.0948 $ 0.0948 $ 0.0948 שפל כל הזמנים: $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 מחיר נוכחי: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 למידע נוסף על NOMOEX TOKEN (NOMOX) מחיר

NOMOEX TOKEN (NOMOX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NOMOEX TOKEN (NOMOX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NOMOX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NOMOXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NOMOXטוקניומיקה, חקרו אתNOMOXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NOMOX מעוניין להוסיף את NOMOEX TOKEN (NOMOX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NOMOX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NOMOX ב-MEXC עכשיו!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NOMOXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NOMOX עכשיו את היסטוריית המחירים!

NOMOX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NOMOX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NOMOX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NOMOXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

