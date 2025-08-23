מה זהNobody Sausage (NOBODY)

Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

Nobody Sausage זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקNOBODY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nobody Sausageאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNobody Sausage לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nobody Sausageתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nobody Sausage (NOBODY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nobody Sausage (NOBODY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nobody Sausage.

בדוק את Nobody Sausage תחזית המחיר עכשיו‏!

Nobody Sausage (NOBODY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nobody Sausage (NOBODY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOBODY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nobody Sausage (NOBODY)

מחפש איך לקנותNobody Sausage? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nobody Sausageב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NOBODY למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Nobody Sausage מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nobody Sausage, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nobody Sausage כמה שווה Nobody Sausage (NOBODY) היום? החי NOBODYהמחיר ב USD הוא 0.069922 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי NOBODY ל USD? $ 0.069922 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של NOBODY ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Nobody Sausage? שווי השוק של NOBODY הוא $ 65.45M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של NOBODY? ההיצע במחזור של NOBODY הוא 936.07M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOBODY? ‏‏NOBODY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09041828593417706 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOBODY? NOBODY ‏‏רשם מחירATL של 0.003144063138629749 USD . מהו נפח המסחר של NOBODY? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOBODY הוא $ 482.85K USD . האם NOBODY יעלה השנה? NOBODY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOBODY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

