Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

דירוגNo.433

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.56%

אספקת מחזור936,066,323.77

מקסימום היצע936,066,323.77

אספקה כוללת936,066,323.77

שיעור מחזור1%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.09389557239630161,2025-09-08

המחיר הנמוך ביותר0.003144063138629749,2025-05-02

בלוקצ'יין ציבוריSOL

מבואNobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

