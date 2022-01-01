Nobody Sausage (NOBODY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nobody Sausage (NOBODY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nobody Sausage (NOBODY) מידע Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture. אתר רשמי: https://nobodysausage.club/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/C29ebrgYjYoJPMGPnPSGY1q3mMGk4iDSqnQeQQA7moon קנה NOBODYעכשיו!

Nobody Sausage (NOBODY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nobody Sausage (NOBODY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 64.70M $ 64.70M $ 64.70M ההיצע הכולל: $ 936.07M $ 936.07M $ 936.07M אספקה במחזור: $ 936.07M $ 936.07M $ 936.07M FDV (שווי מדולל מלא): $ 64.70M $ 64.70M $ 64.70M שיא כל הזמנים: $ 0.092401 $ 0.092401 $ 0.092401 שפל כל הזמנים: $ 0.003144063138629749 $ 0.003144063138629749 $ 0.003144063138629749 מחיר נוכחי: $ 0.069116 $ 0.069116 $ 0.069116 למידע נוסף על Nobody Sausage (NOBODY) מחיר

Nobody Sausage (NOBODY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nobody Sausage (NOBODY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NOBODY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NOBODYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NOBODYטוקניומיקה, חקרו אתNOBODYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NOBODY מעוניין להוסיף את Nobody Sausage (NOBODY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NOBODY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NOBODY ב-MEXC עכשיו!

Nobody Sausage (NOBODY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NOBODYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NOBODY עכשיו את היסטוריית המחירים!

NOBODY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NOBODY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NOBODY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NOBODYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!