TOWNS מחיר היום

מחיר TOWNS (TOWNS) בזמן אמת היום הוא $ 0.008696, עם שינוי של 0.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOWNS ל USD הוא $ 0.008696 לכל TOWNS.

TOWNS כרגע מדורג במקום #789 לפי שווי שוק של $ 18.34M, עם היצע במחזור של 2.11B TOWNS. ב‑24 השעות האחרונות, TOWNS סחר בין $ 0.008469 (נמוך) ל $ 0.00912 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.08393456874511798, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00247547300739468.

ביצועים לטווח קצר, TOWNS נע ב -0.38% בשעה האחרונה ו -19.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 178.25K.

TOWNS (TOWNS) מידע שוק

דירוג No.789 שווי שוק $ 18.34M$ 18.34M $ 18.34M נפח (24 שעות) $ 178.25K$ 178.25K $ 178.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.29M$ 133.29M $ 133.29M אספקת מחזור 2.11B 2.11B 2.11B מקסימום היצע 15,327,986,354 15,327,986,354 15,327,986,354 אספקה כוללת 10,128,333,333 10,128,333,333 10,128,333,333 שיעור מחזור 13.76% בלוקצ'יין ציבורי BSC

