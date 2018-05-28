NKN

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

שֵׁםNKN

דירוגNo.874

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.30%

אספקת מחזור792,028,856.0259954

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת792,028,856.0259954

שיעור מחזור0.792%

תאריך הנפקה2018-05-28 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.0024 USDT

שיא כל הזמנים1.48332395,2021-04-09

המחיר הנמוך ביותר0.00641054097117,2020-03-13

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...