New Kind of Network (NKN) מידע NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. אתר רשמי: https://nkn.org/ מסמך לבן: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://nscan.io/ קנה NKNעכשיו!

New Kind of Network (NKN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור New Kind of Network (NKN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 21.97M $ 21.97M $ 21.97M ההיצע הכולל: $ 791.55M $ 791.55M $ 791.55M אספקה במחזור: $ 791.55M $ 791.55M $ 791.55M FDV (שווי מדולל מלא): $ 27.75M $ 27.75M $ 27.75M שיא כל הזמנים: $ 1.479665 $ 1.479665 $ 1.479665 שפל כל הזמנים: $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 מחיר נוכחי: $ 0.02775 $ 0.02775 $ 0.02775 למידע נוסף על New Kind of Network (NKN) מחיר

New Kind of Network (NKN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של New Kind of Network (NKN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NKN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NKNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NKNטוקניומיקה, חקרו אתNKNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NKN מעוניין להוסיף את New Kind of Network (NKN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NKN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NKN ב-MEXC עכשיו!

New Kind of Network (NKN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NKNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NKN עכשיו את היסטוריית המחירים!

NKN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NKN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NKN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NKNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

