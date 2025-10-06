NetX מחיר היום

מחיר NetX (NETX) בזמן אמת היום הוא $ 0.8579, עם שינוי של 5.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NETX ל USD הוא $ 0.8579 לכל NETX.

NetX כרגע מדורג במקום #902 לפי שווי שוק של $ 14.31M, עם היצע במחזור של 16.69M NETX. ב‑24 השעות האחרונות, NETX סחר בין $ 0.8351 (נמוך) ל $ 0.9242 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.9687184275031666, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.658241367627642.

ביצועים לטווח קצר, NETX נע ב +1.31% בשעה האחרונה ו -10.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 288.52K.

NetX (NETX) מידע שוק

דירוג No.902 שווי שוק $ 14.31M$ 14.31M $ 14.31M נפח (24 שעות) $ 288.52K$ 288.52K $ 288.52K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.16M$ 17.16M $ 17.16M אספקת מחזור 16.69M 16.69M 16.69M מקסימום היצע 20,000,000 20,000,000 20,000,000 אספקה כוללת 20,000,000 20,000,000 20,000,000 שיעור מחזור 83.42% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של NetX הוא $ 14.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 288.52K. ההיצע במחזור של NETX הוא 16.69M, עם היצע כולל של 20000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.16M.