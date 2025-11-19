NetX (NETX) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של NetX % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.8342 $0.8342 $0.8342 +0.50% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה NetX תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) NetX (NETX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, NetX ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.8342 בשנת 2025. NetX (NETX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, NetX ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.875910 בשנת 2026. NetX (NETX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NETX הוא $ 0.919705 עם 10.25% שיעור צמיחה. NetX (NETX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NETX הוא $ 0.965690 עם 15.76% שיעור צמיחה. NetX (NETX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NETX הוא $ 1.0139 עם 21.55% שיעור צמיחה. NetX (NETX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NETX הוא $ 1.0646 עם 27.63% שיעור צמיחה. NetX (NETX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של NetX עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.7342. NetX (NETX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של NetX עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.8248. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.8342 0.00%

2026 $ 0.875910 5.00%

2027 $ 0.919705 10.25%

2028 $ 0.965690 15.76%

2029 $ 1.0139 21.55%

2030 $ 1.0646 27.63%

2031 $ 1.1179 34.01%

2032 $ 1.1738 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.2324 47.75%

2034 $ 1.2941 55.13%

2035 $ 1.3588 62.89%

2036 $ 1.4267 71.03%

2037 $ 1.4981 79.59%

2038 $ 1.5730 88.56%

2039 $ 1.6516 97.99%

2040 $ 1.7342 107.89% הצג עוד לטווח קצר NetX תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.8342 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.834314 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.834999 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.837628 0.41% NetX (NETX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNETXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.8342 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. NetX (NETX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNETX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.834314 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. NetX (NETX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNETX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.834999 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. NetX (NETX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNETX הוא $0.837628 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית NetX מחיר נוכחי $ 0.8342$ 0.8342 $ 0.8342 שינוי מחיר (24 שעות) +0.50% שווי שוק $ 13.93M$ 13.93M $ 13.93M אספקת מחזור 16.69M 16.69M 16.69M נפח (24 שעות) $ 263.12K$ 263.12K $ 263.12K נפח (24 שעות) -- המחיר NETX העדכני הוא $ 0.8342. יש לו שינוי של +0.50% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 263.12Kב 24 שעות. בנוסף, NETX יש כמות במעגל של 16.69M ושווי שוק כולל של $ 13.93M. צפה NETX במחיר חי

NetX מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNetXדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNetX הוא 0.8349USD. היצע במחזור של NetX(NETX) הוא 0.00 NETX , מה שמעניק לו שווי שוק של $13.93M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.05% $ -0.045300 $ 0.8886 $ 0.8244

7 ימים -0.27% $ -0.310499 $ 1.1863 $ 0.8244

30 ימים -0.16% $ -0.159699 $ 1.1863 $ 0.6511 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,NetX הראה תנועת מחירים של $-0.045300 , המשקפת -0.05% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,NetX נסחר בשיא של $1.1863 ושפל של $0.8244 . נרשם שינוי במחיר של -0.27% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNETX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,NetX חווה -0.16% שינוי, המשקף בערך $-0.159699 לערכו. זה מצביע על כך ש NETX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של NetX המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה NETX בהיסטוריית המחירים המלאה

איך NetX (NETX) מודול חיזוי מחיר עובד? NetX מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NETXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNetX לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NETX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של NetX. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNETX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNETX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של NetX.

מדוע NETX חיזוי מחירים חשוב?

NETX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם NETX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, NETX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של NETX בחודש הבא? על פי NetX (NETX) כלי תחזית המחירים, המחיר NETX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 NETX בשנת 2026? המחיר של 1 NetX (NETX) היום הוא $0.8342 . על פי מודול התחזית שלעיל, NETX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של NETX בשנת 2027? NetX (NETX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NETX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של NETX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NetX (NETX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של NETX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NetX (NETX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 NETX בשנת 2030? המחיר של 1 NetX (NETX) היום הוא $0.8342 . על פי מודול התחזית שלעיל, NETX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי NETX תחזית המחיר בשנת 2040? NetX (NETX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NETX עד שנת 2040.