NEIRO ETH סֵמֶל

NEIRO ETH מְחִיר(NEIROETH)

1 NEIROETH ל USDמחיר חי:

$0.10628
$0.10628
-6.07%1D
USD
NEIRO ETH (NEIROETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:59:00 (UTC+8)

NEIRO ETH (NEIROETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.10417
$ 0.10417
24 שעות נמוך
$ 0.11913
$ 0.11913
גבוה 24 שעות

$ 0.10417
$ 0.10417

$ 0.11913
$ 0.11913

$ 0.2986456942576995
$ 0.2986456942576995

$ 0.003297134910793924
$ 0.003297134910793924

-0.74%

-6.06%

-6.87%

-6.87%

NEIRO ETH (NEIROETH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.10628. במהלך 24 השעות האחרונות, NEIROETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10417 לבין שיא של $ 0.11913, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEIROETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2986456942576995, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003297134910793924.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEIROETH השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -6.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NEIRO ETH (NEIROETH) מידע שוק

No.356

$ 106.28M
$ 106.28M

$ 155.61K
$ 155.61K

$ 106.28M
$ 106.28M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של NEIRO ETH הוא $ 106.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 155.61K. ההיצע במחזור של NEIROETH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.28M.

NEIRO ETH (NEIROETH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NEIRO ETHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0068681-6.06%
30 ימים$ -0.01602-13.10%
60 ימים$ +0.02673+33.60%
90 ימים$ +0.02441+29.81%
NEIRO ETH שינוי מחיר היום

היום,NEIROETH רשם שינוי של $ -0.0068681 (-6.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NEIRO ETH שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01602 (-13.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NEIRO ETH שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NEIROETH ראה שינוי של $ +0.02673 (+33.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NEIRO ETH שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02441 (+29.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NEIRO ETH (NEIROETH)?

בדוק את NEIRO ETH עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNEIRO ETH (NEIROETH)

NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH.

NEIRO ETH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NEIRO ETHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNEIROETH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NEIRO ETHאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNEIRO ETH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NEIRO ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NEIRO ETH (NEIROETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NEIRO ETH (NEIROETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NEIRO ETH.

בדוק את NEIRO ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

NEIRO ETH (NEIROETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NEIRO ETH (NEIROETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEIROETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NEIRO ETH (NEIROETH)

מחפש איך לקנותNEIRO ETH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NEIRO ETHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NEIROETH למטבעות מקומיים

1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל VND
2,796.7582
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל AUD
A$0.1626084
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל GBP
0.0786472
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל EUR
0.090338
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל USD
$0.10628
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל MYR
RM0.446376
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל TRY
4.3564172
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל JPY
¥15.62316
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל ARS
ARS$142.6575184
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל RUB
8.576796
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל INR
9.3005628
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל IDR
Rp1,714.1933084
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל KRW
147.6101664
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל PHP
6.0186364
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל EGP
￡E.5.1567056
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל BRL
R$0.573912
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל CAD
C$0.1466664
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל BDT
12.9300248
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל NGN
162.507434
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל COP
$426.8268568
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל ZAR
R.1.8673396
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל UAH
4.405306
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל VES
Bs14.8792
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל CLP
$101.92252
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל PKR
Rs30.1325056
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל KZT
56.8640512
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל THB
฿3.4445348
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל TWD
NT$3.236226
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל AED
د.إ0.3900476
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל CHF
Fr0.085024
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל HKD
HK$0.8300468
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל AMD
֏40.6882352
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל MAD
.د.م0.95652
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל MXN
$1.971494
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל SAR
ريال0.39855
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל PLN
0.3868592
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל RON
лв0.4591296
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל SEK
kr1.0117856
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל BGN
лв0.1774876
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל HUF
Ft36.087374
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל CZK
2.2286916
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל KWD
د.ك0.0324154
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל ILS
0.3571008
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל AOA
Kz96.8816596
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל BHD
.د.ب0.04006756
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל BMD
$0.10628
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל DKK
kr0.6780664
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל HNL
L2.7824104
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל MUR
4.8506192
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל NAD
$1.8630884
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל NOK
kr1.0702396
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל NZD
$0.180676
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל PAB
B/.0.10628
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל PGK
K0.4485016
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל QAR
ر.ق0.3857964
1 NEIRO ETH(NEIROETH) ל RSD
дин.10.6407536

NEIRO ETH מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NEIRO ETH, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרNEIRO ETH הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NEIRO ETH

כמה שווה NEIRO ETH (NEIROETH) היום?
החי NEIROETHהמחיר ב USD הוא 0.10628 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEIROETH ל USD?
המחיר הנוכחי של NEIROETH ל USD הוא $ 0.10628. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NEIRO ETH?
שווי השוק של NEIROETH הוא $ 106.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEIROETH?
ההיצע במחזור של NEIROETH הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEIROETH?
‏‏NEIROETH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2986456942576995 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEIROETH?
NEIROETH ‏‏רשם מחירATL של 0.003297134910793924 USD.
מהו נפח המסחר של NEIROETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEIROETH הוא $ 155.61K USD.
האם NEIROETH יעלה השנה?
NEIROETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEIROETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
NEIRO ETH (NEIROETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

NEIROETH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NEIROETH
NEIROETH
USD
USD

1 NEIROETH = 0.10628 USD

מסחרNEIROETH

USDTNEIROETH
$0.10628
$0.10628
-6.06%

