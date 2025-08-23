מה זהNEIRO ETH (NEIROETH)

NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH.

NEIRO ETH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NEIRO ETHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקNEIROETH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NEIRO ETHאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNEIRO ETH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NEIRO ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NEIRO ETH (NEIROETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NEIRO ETH (NEIROETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NEIRO ETH.

בדוק את NEIRO ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

NEIRO ETH (NEIROETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NEIRO ETH (NEIROETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEIROETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NEIRO ETH (NEIROETH)

מחפש איך לקנותNEIRO ETH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NEIRO ETHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NEIROETH למטבעות מקומיים

נסה ממיר

NEIRO ETH מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NEIRO ETH, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NEIRO ETH כמה שווה NEIRO ETH (NEIROETH) היום? החי NEIROETHהמחיר ב USD הוא 0.10628 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי NEIROETH ל USD? $ 0.10628 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של NEIROETH ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של NEIRO ETH? שווי השוק של NEIROETH הוא $ 106.28M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של NEIROETH? ההיצע במחזור של NEIROETH הוא 1.00B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEIROETH? ‏‏NEIROETH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2986456942576995 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEIROETH? NEIROETH ‏‏רשם מחירATL של 0.003297134910793924 USD . מהו נפח המסחר של NEIROETH? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEIROETH הוא $ 155.61K USD . האם NEIROETH יעלה השנה? NEIROETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEIROETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

