NEIRO ETH (NEIROETH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NEIRO ETH (NEIROETH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NEIRO ETH (NEIROETH) מידע NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH. אתר רשמי: https://Neirocoin.com סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637?__cf_chl_rt_tk=uxDhbrWnV3BoYJiotpxyxTz9p7BfWRFeB9Mpxo3NJBk-1722196764-0.0.1.1-4159 קנה NEIROETHעכשיו!

NEIRO ETH (NEIROETH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NEIRO ETH (NEIROETH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 99.71M $ 99.71M $ 99.71M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 99.71M $ 99.71M $ 99.71M שיא כל הזמנים: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 שפל כל הזמנים: $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 מחיר נוכחי: $ 0.09971 $ 0.09971 $ 0.09971 למידע נוסף על NEIRO ETH (NEIROETH) מחיר

NEIRO ETH (NEIROETH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NEIRO ETH (NEIROETH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NEIROETH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NEIROETHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NEIROETHטוקניומיקה, חקרו אתNEIROETHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NEIROETH מעוניין להוסיף את NEIRO ETH (NEIROETH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NEIROETH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NEIROETH ב-MEXC עכשיו!

NEIRO ETH (NEIROETH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NEIROETHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NEIROETH עכשיו את היסטוריית המחירים!

NEIROETH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NEIROETH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NEIROETH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NEIROETHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

