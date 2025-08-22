עוד על NEIROCTO

First Neiro on ETH סֵמֶל

First Neiro on ETH מְחִיר(NEIROCTO)

1 NEIROCTO ל USDמחיר חי:

$0.00036092
$0.00036092$0.00036092
-6.11%1D
USD
First Neiro on ETH (NEIROCTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:36:30 (UTC+8)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00035717
$ 0.00035717$ 0.00035717
24 שעות נמוך
$ 0.00041179
$ 0.00041179$ 0.00041179
גבוה 24 שעות

$ 0.00035717
$ 0.00035717$ 0.00035717

$ 0.00041179
$ 0.00041179$ 0.00041179

$ 0.003092736459733308
$ 0.003092736459733308$ 0.003092736459733308

$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167$ 0.000002433929875167

-0.36%

-6.11%

-4.10%

-4.10%

First Neiro on ETH (NEIROCTO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00036092. במהלך 24 השעות האחרונות, NEIROCTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00035717 לבין שיא של $ 0.00041179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEIROCTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003092736459733308, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000002433929875167.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEIROCTO השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -6.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) מידע שוק

No.270

$ 151.83M
$ 151.83M$ 151.83M

$ 267.82K
$ 267.82K$ 267.82K

$ 151.84M
$ 151.84M$ 151.84M

420.68B
420.68B 420.68B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

99.99%

ETH

שווי השוק הנוכחי של First Neiro on ETH הוא $ 151.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 267.82K. ההיצע במחזור של NEIROCTO הוא 420.68B, עם היצע כולל של 420690000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.84M.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של First Neiro on ETHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000234873-6.11%
30 ימים$ -0.00010089-21.85%
60 ימים$ +0.00000971+2.76%
90 ימים$ -0.00017766-32.99%
First Neiro on ETH שינוי מחיר היום

היום,NEIROCTO רשם שינוי של $ -0.0000234873 (-6.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

First Neiro on ETH שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00010089 (-21.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

First Neiro on ETH שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NEIROCTO ראה שינוי של $ +0.00000971 (+2.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

First Neiro on ETH שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00017766 (-32.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של First Neiro on ETH (NEIROCTO)?

בדוק את First Neiro on ETH עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFirst Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

First Neiro on ETH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול First Neiro on ETHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNEIROCTO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים First Neiro on ETHאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFirst Neiro on ETH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

First Neiro on ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה First Neiro on ETH (NEIROCTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות First Neiro on ETH (NEIROCTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור First Neiro on ETH.

בדוק את First Neiro on ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של First Neiro on ETH (NEIROCTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEIROCTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות First Neiro on ETH (NEIROCTO)

מחפש איך לקנותFirst Neiro on ETH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש First Neiro on ETHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NEIROCTO למטבעות מקומיים

First Neiro on ETH מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של First Neiro on ETH, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרFirst Neiro on ETH הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על First Neiro on ETH

כמה שווה First Neiro on ETH (NEIROCTO) היום?
החי NEIROCTOהמחיר ב USD הוא 0.00036092 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEIROCTO ל USD?
המחיר הנוכחי של NEIROCTO ל USD הוא $ 0.00036092. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של First Neiro on ETH?
שווי השוק של NEIROCTO הוא $ 151.83M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEIROCTO?
ההיצע במחזור של NEIROCTO הוא 420.68B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEIROCTO?
‏‏NEIROCTO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.003092736459733308 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEIROCTO?
NEIROCTO ‏‏רשם מחירATL של 0.000002433929875167 USD.
מהו נפח המסחר של NEIROCTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEIROCTO הוא $ 267.82K USD.
האם NEIROCTO יעלה השנה?
NEIROCTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEIROCTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:36:30 (UTC+8)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

