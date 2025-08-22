מה זהFirst Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

First Neiro on ETH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול First Neiro on ETHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקNEIROCTO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים First Neiro on ETHאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFirst Neiro on ETH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

First Neiro on ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה First Neiro on ETH (NEIROCTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות First Neiro on ETH (NEIROCTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור First Neiro on ETH.

בדוק את First Neiro on ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של First Neiro on ETH (NEIROCTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEIROCTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות First Neiro on ETH (NEIROCTO)

מחפש איך לקנותFirst Neiro on ETH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש First Neiro on ETHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NEIROCTO למטבעות מקומיים

נסה ממיר

First Neiro on ETH מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של First Neiro on ETH, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

מהו שווי השוק של First Neiro on ETH? שווי השוק של NEIROCTO הוא $ 151.83M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של NEIROCTO? ההיצע במחזור של NEIROCTO הוא 420.68B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEIROCTO? ‏‏NEIROCTO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.003092736459733308 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEIROCTO? NEIROCTO ‏‏רשם מחירATL של 0.000002433929875167 USD . מהו נפח המסחר של NEIROCTO? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEIROCTO הוא $ 267.82K USD .

First Neiro on ETH (NEIROCTO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

