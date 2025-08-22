First Neiro on ETH (NEIROCTO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00036092. במהלך 24 השעות האחרונות, NEIROCTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00035717 לבין שיא של $ 0.00041179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEIROCTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003092736459733308, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000002433929875167.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEIROCTO השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -6.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של First Neiro on ETH הוא $ 151.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 267.82K. ההיצע במחזור של NEIROCTO הוא 420.68B, עם היצע כולל של 420690000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.84M.
First Neiro on ETH (NEIROCTO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של First Neiro on ETHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000234873
-6.11%
30 ימים
$ -0.00010089
-21.85%
60 ימים
$ +0.00000971
+2.76%
90 ימים
$ -0.00017766
-32.99%
First Neiro on ETH שינוי מחיר היום
היום,NEIROCTO רשם שינוי של $ -0.0000234873 (-6.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
First Neiro on ETH שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00010089 (-21.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
First Neiro on ETH שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NEIROCTO ראה שינוי של $ +0.00000971 (+2.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
First Neiro on ETH שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00017766 (-32.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של First Neiro on ETH (NEIROCTO)?
Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.
First Neiro on ETH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול First Neiro on ETHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקNEIROCTO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים First Neiro on ETHאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFirst Neiro on ETH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
First Neiro on ETHתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה First Neiro on ETH (NEIROCTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות First Neiro on ETH (NEIROCTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור First Neiro on ETH.
הבנת הטוקנומיקה של First Neiro on ETH (NEIROCTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEIROCTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות First Neiro on ETH (NEIROCTO)
מחפש איך לקנותFirst Neiro on ETH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש First Neiro on ETHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.