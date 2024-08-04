First Neiro on ETH (NEIROCTO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי First Neiro on ETH (NEIROCTO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

First Neiro on ETH (NEIROCTO) מידע Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. אתר רשמי: https://www.neiroeth.io/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h קנה NEIROCTOעכשיו!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור First Neiro on ETH (NEIROCTO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 148.87M $ 148.87M $ 148.87M ההיצע הכולל: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B אספקה במחזור: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (שווי מדולל מלא): $ 148.87M $ 148.87M $ 148.87M שיא כל הזמנים: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 שפל כל הזמנים: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 מחיר נוכחי: $ 0.00035387 $ 0.00035387 $ 0.00035387 למידע נוסף על First Neiro on ETH (NEIROCTO) מחיר

First Neiro on ETH (NEIROCTO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של First Neiro on ETH (NEIROCTO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NEIROCTO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NEIROCTOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NEIROCTOטוקניומיקה, חקרו אתNEIROCTOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NEIROCTOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NEIROCTO עכשיו את היסטוריית המחירים!

