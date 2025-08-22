Napoli Fan Token (NAP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7329. במהלך 24 השעות האחרונות, NAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.726 לבין שיא של $ 0.7881, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.872712934817597, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.43330404301464787.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAP השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -1.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Napoli Fan Token (NAP) מידע שוק
$ 3.17M
$ 52.08K
$ 7.33M
4.32M
9,995,000
9,995,000
43.21%
CHZ
שווי השוק הנוכחי של Napoli Fan Token הוא $ 3.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.08K. ההיצע במחזור של NAP הוא 4.32M, עם היצע כולל של 9995000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.33M.
Napoli Fan Token (NAP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Napoli Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.009277
-1.25%
30 ימים
$ +0.0768
+11.70%
60 ימים
$ +0.1044
+16.61%
90 ימים
$ -0.3158
-30.12%
Napoli Fan Token שינוי מחיר היום
היום,NAP רשם שינוי של $ -0.009277 (-1.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Napoli Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0768 (+11.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Napoli Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NAP ראה שינוי של $ +0.1044 (+16.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Napoli Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.3158 (-30.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Napoli Fan Token (NAP)?
The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.
Napoli Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Napoli Fan Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקNAP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Napoli Fan Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNapoli Fan Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Napoli Fan Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Napoli Fan Token (NAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Napoli Fan Token (NAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Napoli Fan Token.
הבנת הטוקנומיקה של Napoli Fan Token (NAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Napoli Fan Token (NAP)
מחפש איך לקנותNapoli Fan Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Napoli Fan Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.