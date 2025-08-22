עוד על NAP

Napoli Fan Token סֵמֶל

Napoli Fan Token מְחִיר(NAP)

Napoli Fan Token (NAP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:12:07 (UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) מידע על מחיר (USD)

Napoli Fan Token (NAP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7329. במהלך 24 השעות האחרונות, NAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.726 לבין שיא של $ 0.7881, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.872712934817597, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.43330404301464787.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAP השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -1.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Napoli Fan Token (NAP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Napoli Fan Token הוא $ 3.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.08K. ההיצע במחזור של NAP הוא 4.32M, עם היצע כולל של 9995000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.33M.

Napoli Fan Token (NAP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Napoli Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.009277-1.25%
30 ימים$ +0.0768+11.70%
60 ימים$ +0.1044+16.61%
90 ימים$ -0.3158-30.12%
Napoli Fan Token שינוי מחיר היום

היום,NAP רשם שינוי של $ -0.009277 (-1.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Napoli Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0768 (+11.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Napoli Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NAP ראה שינוי של $ +0.1044 (+16.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Napoli Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.3158 (-30.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Napoli Fan Token (NAP)?

בדוק את Napoli Fan Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNapoli Fan Token (NAP)

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Napoli Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Napoli Fan Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNAP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Napoli Fan Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNapoli Fan Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Napoli Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Napoli Fan Token (NAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Napoli Fan Token (NAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Napoli Fan Token.

בדוק את Napoli Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Napoli Fan Token (NAP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Napoli Fan Token (NAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Napoli Fan Token (NAP)

מחפש איך לקנותNapoli Fan Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Napoli Fan Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NAP למטבעות מקומיים

1 Napoli Fan Token(NAP) ל VND
19,286.2635
1 Napoli Fan Token(NAP) ל AUD
A$1.128666
1 Napoli Fan Token(NAP) ל GBP
0.542346
1 Napoli Fan Token(NAP) ל EUR
0.622965
1 Napoli Fan Token(NAP) ל USD
$0.7329
1 Napoli Fan Token(NAP) ל MYR
RM3.07818
1 Napoli Fan Token(NAP) ל TRY
30.041571
1 Napoli Fan Token(NAP) ל JPY
¥107.7363
1 Napoli Fan Token(NAP) ל ARS
ARS$968.1609
1 Napoli Fan Token(NAP) ל RUB
59.064411
1 Napoli Fan Token(NAP) ל INR
64.180053
1 Napoli Fan Token(NAP) ל IDR
Rp11,820.966087
1 Napoli Fan Token(NAP) ל KRW
1,016.502984
1 Napoli Fan Token(NAP) ל PHP
41.592075
1 Napoli Fan Token(NAP) ל EGP
￡E.35.560308
1 Napoli Fan Token(NAP) ל BRL
R$3.986976
1 Napoli Fan Token(NAP) ל CAD
C$1.011402
1 Napoli Fan Token(NAP) ל BDT
88.343766
1 Napoli Fan Token(NAP) ל NGN
1,118.925759
1 Napoli Fan Token(NAP) ל COP
$2,931.6
1 Napoli Fan Token(NAP) ל ZAR
R.12.847737
1 Napoli Fan Token(NAP) ל UAH
30.019584
1 Napoli Fan Token(NAP) ל VES
Bs102.606
1 Napoli Fan Token(NAP) ל CLP
$702.8511
1 Napoli Fan Token(NAP) ל PKR
Rs206.098809
1 Napoli Fan Token(NAP) ל KZT
390.459804
1 Napoli Fan Token(NAP) ל THB
฿23.775276
1 Napoli Fan Token(NAP) ל TWD
NT$22.331463
1 Napoli Fan Token(NAP) ל AED
د.إ2.689743
1 Napoli Fan Token(NAP) ל CHF
Fr0.58632
1 Napoli Fan Token(NAP) ל HKD
HK$5.723949
1 Napoli Fan Token(NAP) ל AMD
֏277.505256
1 Napoli Fan Token(NAP) ל MAD
.د.م6.574113
1 Napoli Fan Token(NAP) ל MXN
$13.661256
1 Napoli Fan Token(NAP) ל SAR
ريال2.748375
1 Napoli Fan Token(NAP) ל PLN
2.667756
1 Napoli Fan Token(NAP) ל RON
лв3.166128
1 Napoli Fan Token(NAP) ל SEK
kr6.977208
1 Napoli Fan Token(NAP) ל BGN
лв1.223943
1 Napoli Fan Token(NAP) ל HUF
Ft248.944143
1 Napoli Fan Token(NAP) ל CZK
15.368913
1 Napoli Fan Token(NAP) ל KWD
د.ك0.2235345
1 Napoli Fan Token(NAP) ל ILS
2.477202
1 Napoli Fan Token(NAP) ל AOA
Kz668.089653
1 Napoli Fan Token(NAP) ל BHD
.د.ب0.2763033
1 Napoli Fan Token(NAP) ל BMD
$0.7329
1 Napoli Fan Token(NAP) ל DKK
kr4.675902
1 Napoli Fan Token(NAP) ל HNL
L19.004097
1 Napoli Fan Token(NAP) ל MUR
33.449556
1 Napoli Fan Token(NAP) ל NAD
$12.811092
1 Napoli Fan Token(NAP) ל NOK
kr7.409619
1 Napoli Fan Token(NAP) ל NZD
$1.24593
1 Napoli Fan Token(NAP) ל PAB
B/.0.7329
1 Napoli Fan Token(NAP) ל PGK
K3.063522
1 Napoli Fan Token(NAP) ל QAR
ر.ق2.645769
1 Napoli Fan Token(NAP) ל RSD
дин.73.399935

Napoli Fan Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Napoli Fan Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרNapoli Fan Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Napoli Fan Token

כמה שווה Napoli Fan Token (NAP) היום?
החי NAPהמחיר ב USD הוא 0.7329 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NAP ל USD?
המחיר הנוכחי של NAP ל USD הוא $ 0.7329. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Napoli Fan Token?
שווי השוק של NAP הוא $ 3.17M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NAP?
ההיצע במחזור של NAP הוא 4.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NAP?
‏‏NAP השיג מחיר שיא (ATH) של 9.872712934817597 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NAP?
NAP ‏‏רשם מחירATL של 0.43330404301464787 USD.
מהו נפח המסחר של NAP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NAP הוא $ 52.08K USD.
האם NAP יעלה השנה?
NAP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NAP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:12:07 (UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

