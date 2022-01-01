Napoli Fan Token (NAP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Napoli Fan Token (NAP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Napoli Fan Token (NAP) מידע The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. אתר רשמי: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 קנה NAPעכשיו!

Napoli Fan Token (NAP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Napoli Fan Token (NAP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M שיא כל הזמנים: $ 12.409 $ 12.409 $ 12.409 שפל כל הזמנים: $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 מחיר נוכחי: $ 0.6966 $ 0.6966 $ 0.6966 למידע נוסף על Napoli Fan Token (NAP) מחיר

Napoli Fan Token (NAP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Napoli Fan Token (NAP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NAP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NAPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NAPטוקניומיקה, חקרו אתNAPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Napoli Fan Token (NAP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NAPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NAP עכשיו את היסטוריית המחירים!

