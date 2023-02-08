NAP

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

שֵׁםNAP

דירוגNo.1684

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)3.39%

אספקת מחזור4,319,562

מקסימום היצע9,995,000

אספקה כוללת9,995,000

שיעור מחזור0.4321%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים9.872712934817597,2023-02-08

המחיר הנמוך ביותר0.43330404301464787,2025-06-05

בלוקצ'יין ציבוריCHZ

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

NAP/USDT
Napoli Fan Token
