Mystery (MYSTERY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000002053. במהלך 24 השעות האחרונות, MYSTERY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000002 לבין שיא של $ 0.000000002832, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MYSTERYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000071625505595, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000835682667.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MYSTERY השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -12.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Mystery (MYSTERY) מידע שוק
No.2183
$ 863.68K
$ 863.68K$ 863.68K
$ 56.79K
$ 56.79K$ 56.79K
$ 863.68K
$ 863.68K$ 863.68K
420.69T
420.69T 420.69T
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000
100.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Mystery הוא $ 863.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.79K. ההיצע במחזור של MYSTERY הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 863.68K.
Mystery (MYSTERY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Mysteryהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000000030482
-12.95%
30 ימים
$ -0.000000001164
-36.19%
60 ימים
$ -0.000000000301
-12.79%
90 ימים
$ -0.000000001868
-47.65%
Mystery שינוי מחיר היום
היום,MYSTERY רשם שינוי של $ -0.00000000030482 (-12.95%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Mystery שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000001164 (-36.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Mystery שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MYSTERY ראה שינוי של $ -0.000000000301 (-12.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Mystery שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000001868 (-47.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mystery (MYSTERY)?
Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders.
Mystery זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mysteryההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMystery לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Mysteryתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Mystery (MYSTERY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mystery (MYSTERY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mystery.
הבנת הטוקנומיקה של Mystery (MYSTERY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MYSTERY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Mystery (MYSTERY)
מחפש איך לקנותMystery? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mysteryב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.